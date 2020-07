Altwarmbüchen

Die Elterninitiative Fuchsbau will sich nicht unterkriegen lassen. Sollten sie die geplante neue Kindertagesstätte nicht an ihrem Wunschstandort in Altwarmbüchen eröffnen können, blieben sie offen für andere Standorte, sagt Anne Bergmann, eine der drei Initiatorinnen. „Aber dann bräuchten wir zügig eine andere Idee, weil wir mittlerweile wissen, wie lange dieser Prozess mit den Genehmigungen dauert“, sagt sie. Große Hoffnung hat die Elterninitiative aber nicht, schließlich habe sie bereits lange nach einem geeigneten Gebäude gesucht.

Dem Standort in Altwarmbüchen hatten der Finanz- und der Sozialausschuss am Montag in einer gemeinsamen Sitzung eine Absage erteilt. Die Ausschüsse empfehlen, dass die Gemeinde das Vorhaben nur fördern solle, wenn die Initiative einen neuen Standort findet. Den endgültigen Beschluss fasst der Rat am Donnerstag, 9. Juli. Hintergrund der Standortfrage ist ein Eigentümerstreit. Zwar hat eine Initiatorin das favorisierte Gebäude samt Grundstück geerbt – ein Miteigentümer des Nachbargrundstücks ist mit dem Vorhaben allerdings nicht einverstanden.

Von Johanna Stein