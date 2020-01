Altwarmbüchen

Kita- und Krippenplätze fehlen eigentlich überall. Auch in Isernhagen. Drei Frauen wollen in Altwarmbüchen dieser Not nun entgegensteuern. Sie haben einen Verein gegründet und planen eine Kita in Elternträgerschaft. Schon in einigen Monaten soll die Natur- und Familien-Kita Fuchsbau in einem ehemaligen Privathaus in der Nähe des Hotels Hennies Plätze für 32 Kinder – zwölf in der Krippen und 20 in der Kita – anbieten.

Volle Punktzahl für den Wohlfühlaspekt

An einen Fuchsbau erinnert das lichtdurchflutete Haus zwar wenig. Mit seinen bis zum Boden reichenden Fensterfronten und dem gläsernen Dach im Wintergarten ähnelt es eher einem Platz an der Sonne – auch bei Regen. Doch was zählt, ist der Wohlfühlaspekt – und für den gibt es volle Punktzahl. Wer die Räume betritt, fühlt sich sofort eins mit der Natur, die das Haus umgibt.

Jonathan und Leona erkunden den Raum. Quelle: Gabriele Gerner

Die 290 Quadratmeter Wohnfläche bieten genügend Platz für zwei Gruppenräume, zwei Badezimmer, einen Schlafraum, einen Personalraum und einen Raum für die Kleingruppenbetreuung. Auch zwei Küchen – eine für die tägliche Zubereitung des Mittagessens und eine zum Kochen mit den Kindern – stehen zur Verfügung. Auf dem 600 Quadratmeter großen Außengelände sollen ein Spielplatz und ein Garten entstehen – passend zum Konzept der Kita, den Kindern täglich die Natur nahezubringen. „Hier können die Kinder Gemüse anbauen und im Garten wühlen“, sagt Initiatorin Gretha Burchard. „Saubere Fingernägel gibt es in dieser Kita nicht“, verspricht Erzieherin Anne Bergmann.

Eltern sollen regelmäßig im Garten mitarbeiten, Lebensmittel einkaufen oder handwerkliche Arbeiten ausführen. Schließlich ist es das Konzept einer Elterninitiative, die ganze Familie einzubinden. Die Betreuung hingegen soll ausschließlich in den Händen von pädagogischen Fachkräften liegen, täglich von 7.30 bis 16 Uhr.

Gretha Burchard : „Ganz viel draußen sein“

Auf die Idee zu einer Natur-Kita kam Burchard in der Großtagespflege Nesthäkchen, wo ihre Kinder Jonathan (3) und Leona (1) betreut wurden. Das dortige pädagogische Konzept begeisterte sie: „Ganz viel draußen sein, im Garten werkeln, in den Wald gehen, Ausflüge machen. Das müsste doch auch als Elterninitiative funktionieren.“ Franziska Cernak, ebenfalls Mutter einer Tochter bei den Nesthäkchen, unterstützte sie bei den weiteren Schritten. Bergmann stieg mit ins Boot und lieferte pädagogische Fachkompetenz.

Die drei Frauen fanden noch vier weitere Mitstreiter und gründeten einen Verein. „Das war der erste Schritt, zu dem uns die Kinderladen-Initiative, der Dachverband der Elterninitiativen, geraten hatte“, sagt Burchard. Auf der Suche nach einem geeigneten Gebäude fiel schnell die Wahl auf das Haus, das Burchard und ihr Bruder geerbt hatten. „Es ist einfach perfekt“, meinte auch Cernak. Ein vom Verein beauftragter Architekt, der die Erfordernisse für Kinderbetreuungseinrichtungen kennt, halte die Räume für sehr geeignet, so Burchard. Aber: „Hauptsächlich der Boden und die Türen müssen erneuert werden.“

Franziska Cernak zeigt die Küche, in der die täglichen Mahlzeiten zubereitet werden könnten. Quelle: Gabriele Gerner

Gespräche mit Politik und Verwaltung

Inzwischen haben die drei engagierten Frauen ihr Kita-Konzept bei der Gemeinde und der Region vorgestellt sowie Gespräche mit Lokalpolitikern geführt. Zahlreiche Menschen bekunden ihr Interesse an der Mitarbeit, etliche Eltern fragen nach, ob sie im Fuchsbau ihr Kind anmelden können. Doch ganz so weit ist es noch nicht.

„Wir müssen zunächst einen Nutzungsänderungsantrag für das Gebäude stellen“, sagt Burchard. „Außerdem muss die Finanzierung geklärt werden. Wir brauchen Geld vom Land und der Gemeinde“, erklärt die Verwaltungswissenschaftlerin weiter. „Auch über Sponsoren würden wir uns freuen“, ergänzt die Marketingfachfrau Cernak. Gespannt blicken die Vereinsmitglieder der Ratssitzung im März entgegen. „Wenn da grünes Licht für die Finanzierung gegeben wird, könnten wir bald an den Start gehen“, so Burchard. Dass dies bereits zu Beginn des neuen Kita-Jahres Anfang August klappen könnte, hält sie für eine gewagte Prognose. „Aber toll wäre es schon!“

Interessierte Eltern erhalten demnächst weitere Infos über die geplante Kita auf www.kitafuchsbau.de. Anfragen können per E-Mail an info@kitafuchsbau.de gerichtet werden.

