Kirchhorst

Eigentlich gehört Gerhard Raible alias Elvis Sinatra fest in das Vorweihnachtsprogramm von St. Nikolai – in diesem Jahr macht die Corona-Pandemie das allerdings äußerst schwierig. Deshalb nutzt Raible das noch relativ milde Herbstwetter und lädt die Isernhagener nun kurzerhand zu einem Konzert für Sonnabend, 3. Oktober, ab 19 Uhr in den Pfarrgarten vor der Kirchhorster Kirche ein.

Die neue Pastorin tritt auch mit auf

Unter freiem Himmel singen Elvis Sinatra und die Berlin Jazzters dann deutsche Oldies aus den Fünfziger-, Sechziger- und Siebzigerjahren. Für den Beginn des Konzertes konnte Raible sogar einen ganz exklusiven Stargast für die Show gewinnen: Die neue Pastorin von St. Nikolai, Jessica Jähnert-Müller, begleitet am Klavier von ihrem Ehemann Sebastian Müller, stimmt mit ihrem Wunschtitel „Als geblüht der Kirschenbaum“ von Anneliese Rothenberger die Gäste auf den Abend ein.

Besucher sollten sich eine warme Decke mitbringen, unter dem Zeltdach stehen Stühle auf Abstand. Anmeldungen sind vorab per E-Mail an info@jukiev.de möglich. Besucher können sich aber auch spontan vor Ort noch mit ihren Kontaktdaten registrieren. Spenden für den Verein JuKI, der sich um die Kinder- und Jugendarbeit in St. Nikolai bemüht, sowie für die Musiker sind erwünscht.

Von Carina Bahl