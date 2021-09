Isernhagen

An der Dorfstraße in Isernhagen K.B. wird aktuell kräftig gegraben. Meterhohe Erdwälle sind bis weit in die Feldmark hinein zu sehen. Mit Hochwasserschutz haben die deichartigen Gebilde nichts zu tun. Und auch ein Baugebiet ist an dieser Stelle nicht geplant. Vielmehr ist es der Versorger Enercity, der sich seit mehreren Monaten quer durch die Landschaft buddelt, um eine neue Trasse für die große Zubringerleitung zu verlegen, die künftig das Trinkwasser von Fuhrberg nach Hannover führen soll.

Enercity investiert 5 Millionen Euro in Trasse

„Die Arbeiten befinden sich im Zeitplan“, teilt Enercity auf Anfrage mit. Das Großprojekt, in das das Unternehmen rund 5 Millionen Euro investiert, soll bis 2023 abgeschlossen sein und beinhaltet das Verlegen von neuen Rohren auf 5,2 Kilometern Länge – quer durch die Feldmark von N.B. bis K.B. Insgesamt gibt es fünf Bauabschnitte. „Der erste Bauabschnitt zwischen Fuhrbleek und Prüßentrift ist fertig“, teilt Enercity mit. Aktuell arbeite man parallel im zweiten und dritten Bauabschnitt.

Der zweite Bauabschnitt ist rund einen Kilometer lang und betrifft den Trassenabschnitt zwischen Dorfstraße und Heinrich-Könecke-Straße. Der dritte Bauabschnitt ist rund zwei Kilometer lang und umfasst den Trassenabschnitt südlich von N.B.

Wie ein Deich sehen die großen Erdhügel in der Feldmark aus: Wenn die neuen Rohre liegen, soll der Aushub wieder in die Baugräben kommen. Quelle: Carina Bahl

Verlegt werden duktile Gussrohre mit einer widerstandsfähigen Polyurethanhülle und Zementmörtelauskleidung. Jedes Rohr ist sieben Meter lang, zwei Tonnen schwer und hat einen Innendurchmesser von 80 Zentimetern. Die Rohre liegen am Ende 1,2 Meter tief unter der Oberfläche. „Sie haben eine Lebensdauer von 160 Jahren“, sagt Projektleiter Heiko Zimmermann.

Mehrere Monate Baustopp ab Februar

Der Vorteil der neuen Trasse durch die Feldmark liege vor allem darin, keine Rücksicht auf den Verkehr und Fremdleitungen im Boden nehmen zu müssen. Aufwendige Schachtarbeiten entfallen, im Freiland könne breiter gegraben werden. Dafür müsse man Rücksicht auf das Landschaftsschutzgebiet nehmen. Ab Februar gebe es daher einen mehrmonatigen Baustopp, weil dann das Graben im LSG nicht erlaubt sei, erläutert Zimmermann. Auch den Mutterboden, der im Anschluss wieder aufgebracht wird, trenne man sauber von dem anderen Aushub. „Im Ende sieht alles aus wie vorher.“ Die Landwirte sollen möglichst wenig Ertragsminderung auf den Flächen haben.

Enercity-Projektleiter Heiko Zimmermann zeigt die Baugrube. Die sieben Meter langen Rohre werden im Stecksystem verlegt. Quelle: Carina Bahl

Der Grund für die neue Trasse sind die alten Rohre, die sich seit 1958 unter den Ortsdurchfahrten der Altdörfer befinden. 2017 hatte es mehrere schwere Wasserrohrbrüche dort gegeben. Teilweise standen ganze Straßen unter Wasser. Enercity hatte daraufhin die zwei großen Trassen namens Fuhrberg I und II auf den Prüfstand gestellt und war zu dem Ergebnis gekommen, dass beide erneuert werden müssen.

Neue Trinkwasserleitung ersetzt Trasse unter den Ortsdurchfahrten

Die Trasse Fuhrberg II, die unter der Hagenstraße, Am Ortfelde und An der Bues durch N.B. verläuft, wurde bereits 2019 erneuert. Jetzt ist die zweite Trasse namens Fuhrberg I an der Reihe – nach zähen Grundstücksverhandlungen wurde ein neuer Trassenverlauf südlich der Dörfer gefunden, der keine lange Sperrung der Ortsdurchfahrt erfordert, sondern in der Feldmark verlegt werden kann und nach Abschluss der Bauarbeiten die alte Trasse unter den Straßen ersetzen soll. Die alten Rohre unter der Straße sollen dort verbleiben und mit Fließbeton verfüllt werden.

Eine Lebensdauer von 160 Jahren haben die neuen Rohre – und sind mit 80 Zentimetern Durchmesser auch größer als die alten, die unter der Ortsdurchfahrt liegen. Quelle: Carina Bahl

Allerdings muss die neue Trasse auch unter zwei Hauptverkehrsstraßen hindurch verlegt werden: unter der L381 (Prüßentrift) und unter der K114 (Heinrich-Könecke-Straße). Die Querung der L381 soll 2022 „grabenlos“ passieren, teilt Enercity mit. Heißt: Auch dann ist nicht mit wesentlichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Querung der K114 ist hingegen noch nicht final terminiert. Ebenfalls ist noch unklar, ob die Trasse in geschlossener oder offener Bauweise verlegt werden muss. Eine Sperrung sei aber in keinem Fall geplant, betont Enercity.

Von Carina Bahl