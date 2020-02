Isernhagen

Die Energiewerke Isernhagen (EWI) belohnen Kunden, wenn diese die Umwelt und das Klima schützen. EWI Klima 2020 heißt das neue Bonusprogramm, das auf Elektromobilität und Fotovoltaik ausgerichtet ist. Bereits seit Längerem fördert das Unternehmen, an dem die Gemeinde Isernhagen 51 Prozent der Anteile hält, energetische Gebäudesanierung. „Mit unseren Förderangeboten und Boni unterstützen wir Maßnahmen, die den Energieverbrauch nachhaltig senken. Unser Ziel ist es, mit unseren Kunden zusammen auf lokaler Ebene einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, sagt EWI-Geschäftsführer Frank Schubath.

Energieberatung und Gebäudemodernisierung

Wer herausfinden will, wo sich Energie sparen lässt, kann als ersten Schritt eine professionelle Energieberatung zu mehr Energieeffizienz und erneuerbaren Energien in Anspruch nehmen. Eine solche Beratung durch die LSW Energie GmbH ist für die meisten EWI-Kunden kostenfrei; Beratungen bei anderen Anbietern können mit 100 Euro gefördert werden.

Die energetische Gebäudemodernisierung ist wie andere Förderangebote zum 1. Januar neu aufgelegt worden. So gibt es etwa bei der Installation eines modernen Gasbrennwertkessels einen Zuschuss in Höhe von 350 Euro, für eine Solarthermieanlage bis zu 800 Euro. Gefördert werden außerdem Wärmepumpen, Mikro-Blockheizkraftwerke sowie die Dämmung von Dächern, Wänden und Böden. „Es gibt viele Möglichkeiten, um im Gebäudebereich Energie zu sparen. In privaten Haushalten werden rund 80 Prozent der Energie für Heizung und Warmwasserbereitung eingesetzt“, sagt Schubath. „Energetische Modernisierungen sparen Kosten und erhöhen den Wohnkomfort.“

Förderung von Fotovoltaik und E-Mobilität

Das neue Programm EWI Klima 2020 dürfte für all diejenigen interessant sein, die in diesem Jahr planen, auf klimafreundliche Fahrzeuge und Energieerzeugung umzusteigen. Gefördert werden zum Beispiel Fotovoltaikanlagen, die sich am Balkon befestigen oder im Garten aufstellen lassen. Diese sogenannten Plug-in-PV-Module lassen sich ganz unkompliziert an eine Einspeisesteckdose anschließen. Kunden erhalten hierfür einen 100-Euro-Gutschein, den sie im Avacon-Netz-Webshop einlösen können.

In Sachen E-Mobilität können sowohl die Rad- als auch die Autofahrer von einer Förderung profitieren: Beim Kauf eines Elektrofahrrads – egal, ob Pedelec oder E-Bike – gibt es 100 Euro, für E-Lastenräder sogar 200 Euro Zuschuss. Das gilt übrigens sowohl für privat als auch gewerblich genutzte Elektrofahrräder. Wer sein Elektroauto zu Hause aufladen will, kann dafür eine sogenannte Wallbox, also ein an einer Wand zu befestigendes Ladegerät für Elektroautos, nutzen. Für den Kauf gibt es 100 Euro Zuschuss.

Persönliche Beratung im Kundenzentrum

Nutzen können das bis 31. Dezember 2020 gültige Bonusprogramm EWI Klima 2020 alle EWI-Bestands- und Neukunden, die die Verträge „EWI Individualstrom“ oder „EWI Autostrom zu Hause“ abgeschlossen haben. Mehr Informationen sowie die Anträge gibt es im Internet auf www.ewi-isernhagen.de und im Kundenzentrum an der Bothfelder Straße 29.

