Die Energiewerke Isernhagen (EWI), Grundversorger für Gas und Strom im Gemeindegebiet, wagen den vorsichtigen Neustart: Sie öffnen ihr Kundenzentrum am Rathausplatz in Altwarmbüchen wieder, freuen sich aber auch über Kontakte auf anderem Wege.

Kunden müssen eine Mund-Nasen-Maske tragen

Es gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Allerdings wurden Regeln erlassen, um die Besucher und auch die EWI-Mitarbeiter vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. So darf immer nur ein Kunde mit maximal einer Begleitperson das Kundenzentrum betreten. Besucher müssen eine Mund-Nasen-Maske tragen, für den Notfall liegen einige Exemplare bereit. Auch im Kundenzentrum und im Wartebereich davor gilt der Mindestabstand von 1,50 Meter.

Um den Besucherverkehr weiterhin möglichst gering zu halten, verweisen die Energiewerke darauf, dass die Mitarbeiter auch gern telefonisch unter (0511) 6165475 , per E-Mail an kontakt@ewi-isernhagen.de oder per Post an die Energiewerke Isernhagen GmbH, Bothfelder Straße 29, 30916 Isernhagen, weiterhelfen. Zählerstandsmeldungen und Änderungen beim Abschlag oder den persönlichen Daten können Kunden auch im Onlinekundenportal unter www.ewi-isernhagen.de vornehmen. Wer etwas abgeben möchte, kann den EWI-Briefkasten am Rathaus in Altwarmbüchen nutzen.

