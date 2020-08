Isernhagen

Die Energiewerke Isernhagen (EWI) haben ein weiteres Projekt in ihre Crowdfunding-Initiative aufgenommen, die sie im Juni gestartet hatten. Noch bis Sonnabend, 22. August, bitten sie um Spenden für den Verein Klassik in der Klinik. Die Prozedur ist schon bekannt: Für jeden im Internet gespendeten Betrag von mehr als 10 Euro legt die EWI noch einmal 10 Euro aus eigener Kasse drauf. Alle Informationen dazu finden sich auf www.ewi-isernhagen.de/crowdfunding.

Verein fördert junge Musiker

Klassik in der Klinik mit Sitz in Isernhagen fördert junge Musiker, die sich in sozialen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Seniorenresidenzen und Tagesstätten engagieren wollen. Spenden ermöglichen zum einen Hofkonzerte, die während der Corona-Zeit Abwechslung in den Alltag von Patienten und Heimbewohnern bringen. Zum anderen bekommen die Künstler dadurch Einnahmemöglichkeiten.

EWI-Initiative soll finanziell bedrohte Projekte retten

„Mit der Crowdfunding-Plattform machen wir uns stark für diejenigen, die sich ehrenamtlich um Menschen in unserer Region kümmern“, sagt EWI-Geschäftsführer Frank Schubath. „Gerade in der Corona-Krise ist es wichtiger denn je, etwas zu tun.“ Derzeit seien viele großartige Projekte in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht.

Mit Crowdfunding-Projekten unter dem Motto Aus Abstand Nähe machen hat das in der Vergangenheit schon funktioniert. Der Förderverein für Jugendliche und Kinder (Juki) der St.-Nikolai-Kirchengemeinde in Kirchhorst erhielt 4176 Euro. Der Verein Caspo, Träger des sozialen Kaufhauses 2. HeimArt in Altwarmbüchen, bekam 2297 Euro. Das Kaufhaus musste zwischenzeitlich schließen und konnte deshalb keine Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb erzielen. Auch das Land Niedersachsen unterstützt deshalb den Trägerverein.

