Altwarmbüchen

Im Zentrum von Altwarmbüchen ist am Mittag Gas ausgetreten. Die gegen 13.30 Uhr alarmierte Feuerwehr hat gemeinsam mit der Polizei das Gelände in einem Umkreis von 100 Metern evakuiert. Nach Angaben von Philipp Suppan, Sprecher der Ortsfeuerwehr Altwarmbüchen, waren davon auch die Ladenzeile und Wohnungen betroffen. Auch das Haus des Penny-Marktes und das Alte Rathaus mussten geräumt werden. Die Bothfelder Straße wurde gesperrt. Die Firma Avacon habe die Lecks am Rohr jedoch bereits wieder abdichten können, sagt Suppan.

Evakuierung beendet

Gegen 14.30 Uhr war die Evakuierung beendet, berichtet Suppan. Im Einsatz waren die Feuerwehren Altwarmbüchen, Kirchhorst und Stelle sowie der Einsatzleitwagen der Gemeindefeuerwehren mit insgesamt 36 Personen.

Von Alina Stillahn