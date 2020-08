Isernhagen H.B

Konzerte unter freien Himmel sind bis zu einer bestimmten Besucherzahl wieder erlaubt, und das nutzt die Blues Garage aus mit einem neu zusammengestellten Programm: Den Anfang machen am 3. September Ray Wilson und Band. Der Ex-Genesis-Sänger präsentiert vor bis zu 200 Zuhörern die größten Hits der Bandgeschichte sowie seiner Solokarriere.

Songs aus den frühen Jahren von Genesis bis hin zu neusten Aufnahmen der Band bring der Schotte Wilson mit zum Motel California, das die Blues Garage wegen der Corona-Pandemie kurzerhand in eine Open-Air-Location verwandelt hat. Außer Genesis-Klassikern bringt Wilson ebenso Solohits von Peter Gabriel, Phil Collins und Mike Rutherford bei seinen Konzerten auf die Bühne. Komplettiert wird das Programm mit Solostücken Wilsons.

Wilson ersetzte Phil Collins bei Genesis

Facettenreiche Songs aus der progressiven Rockära der Band sowie die Pophits der Siebziger- bis Neunzigerjahre verschmelzen zu unterschiedlichsten Arrangements. Dabei ist es Wilson und seiner Band wichtig, dass die Songs nie ihren Originalcharakter verlieren. Mit seiner markanten Stimme hat der Musiker unter anderem das letzte Genesis-Album „Calling All Stations“ eingesungen, dies war vor rund 20 Jahren.

Bereits 1994 begann Wilsons internationale Musikkarriere mit der Grungeband Stiltskin, deren Frontmann er wurde. Deren Nummer-Eins-Hit „Inside“ erlange weltweite Bekanntheit, weil es jahrelang im TV-Spot einer großen Jeansfirma lief. Drei Jahre später kam er dann zu Genesis, wo er Phil Collins als Sänger ersetzte. Nach deren Auflösung spielte er in Deutschland unter anderem mit Musikgrößen wie Marius Müller-Westernhagen und den Turntablerockern. Mit den Scorpions und den Berliner Philharmonikern stand er gemeinsam zum Eröffnungskonzert der Weltausstellung Expo in Hannover auf der Bühne.

Gelassenheit trifft auf Rocksound

2003 startete Wilson dann seine Solokarriere, 2016 veröffentlichte Wilson gleich zwei neue Soloalben: das akustisch gehaltene „Song for a Friend“ und das elektrisch angehauchte „Makes me think of Home“. Dem Schotten wird eine starke Bühnenpräsenz nachgesagt, er gilt laut Blues Garage als sympathischer Ausnahmesänger und Entertainer. In seinen Songs trifft schottische Gelassenheit auf energetische Rockmusik, kombiniert mit komplexen Texten.

Die Tickets sind auf 200 begrenzt und müssen vorher online gekauft werden, das Publikum sitzt während des Konzerts. Vor Ort gibt es einen Bierwagen mit kühlen Getränken und einen Bratwurstimbiss.

Information: Ray Wilson und Band spielen am Freitag, 3. September, um 20 Uhr beim Motel California, Eisenstraße 14, in Isernhagen H.B. Einlass ist ab 18 Uhr. Die Tickets gibt es auf www.bluesgarage.de, sie kosten 40 Euro. Mögliche kurzfristige Änderungen aufgrund der aktuellen Corona-Situation sind ebenfalls auf der Website zu finden.

