André Marburg wechselt die Partei: Der ehemalige Vorsitzende der SPD in Isernhagen hat Ende Oktober den Antrag auf Mitgliedschaft bei der Partei Alternative für Deutschland ( AfD) beantragt. Aktuell ist der Kirchhorster quasi Mitglied auf Probe – und wartet auf die offizielle Aufnahme.

Marburg überzeugt AfD-Kritik an Corona-Regeln

Ausschlaggebend für diesen Wechsel ist für Marburg nach eigenen Angaben die aktuelle Corona-Krise gewesen. „Die Partei ist die einzige, die sich zu den Schutzverordnungen klar äußert“, so der 46-Jährige. Die Maßnahmen gegen das Coronavirus seien in Niedersachsen schlichtweg überzogen.

Marburg war 2014 in die SPD eingetragen. Bei der Kommunalwahl 2016 schaffte er es in den Kirchhorster Ortsrat und den Rat der Gemeinde. Ein Jahr später wählte der SPD-Ortsverein Marburg zum neuen Vorsitzenden. Doch nur knapp ein Dreivierteljahr später war schon wieder Schluss: Marburg verließ im Streit die SPD-Fraktion, schmiss seine Mandate und letztlich auch seine Parteimitgliedschaft hin. Sein Vorwurf: In der Isernhagener SPD-Fraktion gebe es zu viele Alleingänge, man nehme ihn nicht mit, sehe ihn als Gegner – die Fraktion wies die Vorwürfe zurück.

Marburg sympathisierte schon im Februar mit der AfD

Doch ganz überraschend kommt der Wechsel zur AfD nicht: Schon kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie war Marburg im Februar dem ehemaligen AfD-Fraktionsvorsitzenden Fritz Küke zur Seite gesprungen, als dieser sein Mandat niederlegte. Küke sah sich und die AfD im Rat „ausgegrenzt“. Marburg betonte damals, dass die AfD in Isernhagen weder ausländerfeindlich noch nationalsozialistisch agiere. Es müsse an der „links-ideologischen Verblendung“ der SPD liegen, dass dieses so wahrgenommen werde. Nun rückt Marburg der AfD noch dichter zur Seite. „Ich will 2021 für die AfD kandidieren“, sagt der Kirchhorster. Und hofft daher auf eine baldige offizielle Aufnahme in die Partei.

Von Katerina Jarolim-Vormeier