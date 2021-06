Isernhagen

Nicht nur im eigenen Garten ist dieser Tage der Rasenmäher im Dauereinsatz. Auch das Team vom Baubetriebshof arbeitet im Akkord, um die Grünflächen in der Gemeinde Isernhagen zumindest einigermaßen gepflegt zu halten. Dass das Personal ganz und gar nicht reicht, um das zu bewältigen, ist seit Jahren bekannt. Umso weniger verwundert es, dass die Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger im Angesicht von hohem Gras und Unkraut auf öffentlichen Flächen aktuell wieder zunehmen.

„Die Mitarbeitenden des Baubetriebshofes geben sich große Mühe, alle Missstände nacheinander abzuarbeiten“, betont die Gemeinde. Der Wechsel aus kühlem und warmen Wetter der vergangenen Woche habe zu einem hohen Grünpflegebedarf in allen Ortsteilen gleichzeitig geführt.

Externe Firma soll Grünpflege ab 2022 übernehmen

2022 soll alles besser werden: Die Gemeinde will noch im Juli die Grünpflege EU-weit ausschreiben und die Arbeiten im Herbst an eine externe Firma vergeben, die dann ab nächstem Jahr die Aufgabe übernehmen werde. „Durch die damit verbundene Hilfe des unterbesetzten Baubetriebshofes kann dann eine Verbesserung und Optimierung in der Qualität sowie den Pflegezyklen erreicht werden“, heißt es aus dem Rathaus. Ursprünglich war dies schon für dieses Jahr gedacht, doch der verspätete Haushaltsbeschluss hatte das Verfahren verzögert.

Von Carina Bahl