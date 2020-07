3000 Euro Strafe und sechs Monate ohne Führerschein: Ein 30-Jähriger, den es in seinem BMW mit zu hohem Tempo aus der Kurve am Lohner Weg in Isernhagen F.B. geworfen hat, ist jetzt vor dem Amtsgericht Burgwedel verurteilt worden. Bei dem Unfall wurden im Februar zwei Personen schwer verletzt.