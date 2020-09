Die Pläne für ein neues Gewerbegebäude am Einkaufszentrum in Isernhagen F.B. nehmen Gestalt an. Praxen, Büros und Gastronomie sollen dort entstehen. Laut Investor sind auch fast alle Räume schon vermietet. Wenn die Genehmigung schnell kommt, könnte der Bau noch im Herbst starten.