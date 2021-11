Gestandene Lieder über Glück, Leid und Verrücktheit verspricht Sängerin Anne Harmsen alias The Cat’s Back für ihr Konzert im KulturKaffee Rautenkranz in Isernhagen F.B. Der Vorverkauf läuft.

The Cat’s Back: Anne Harmsen tritt im KulturKaffee auf

