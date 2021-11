Isernhagen F.B

Wer in dieser Woche auf der Ortsdurchfahrt in Isernhagen F.B. unterwegs ist, muss mitunter ein wenig mehr Zeit für den Weg einplanen. Wie die Gemeinde Isernhagen mitteilt, gibt es an der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 56c eine Baustelle. Dort sind Arbeiten an der Wasserleitung und am Kanal erforderlich. Während der Arbeiten wird der Verkehr einspurig mittels Ampeln um die Baustelle herumgeführt. Bis Ende der Woche sollen die Einschränkungen anhalten. Direkte Anlieger sind laut Gemeinde bereits von der Baufirma informiert worden.

Von Carina Bahl