Isernhagen F.B

„Es ist bei Weitem nicht der erste und letzte Schritt für die Gemeinde, aber der erste für F.B.“, betont Bürgermeister Arpad Bogya mit Blick auf die neue Kita in der Alten Schule an der Hauptstraße 24. Tatsächlich ist das Bauen von neuen Kitas in Isernhagen in den vergangenen Jahren fast zur Routine geworden, für F.B. allerdings als einem der kleinsten Ortsteile in der Gemeinde ist es die erste eigene Kita. In dem geschichtsträchtigen Gebäude, das einst als Dorfschule fungierte, sind jetzt wieder Kinder eingezogen: Die Johanniter betreiben die Kleinstkita für 25 Kindergarten- und 15 Krippenkinder mit Betreuungszeiten von 6 bis 16 Uhr. Die große Eröffnungsfeier ist Corona zum Opfer gefallen – dabei kann sich der modernisierte Altbau wirklich sehen lassen.

In der Alten Schule in Isernhagen F.B. ist eine Kita mit einer Krippen- und Kindergartengruppe entstanden. Quelle: Carina Bahl

Die Planungen für die neue Kita starteten bereits 2019 – vor allem der Ortsrat hatte sich dafür stark gemacht, aus der Alten Schule, die eine Zeit lang auch Übungsraum für die Ortsfeuerwehr war und von Kunstschule und Ortsrat für Treffen genutzt wurde, zur ersten Kindertagesstätte im Dorf umbauen zu lassen. Der Abriss des Wohnhauses nebenan und ein Anbau folgten. Rund 1,35 Millionen Euro hat die Gemeinde dafür ausgegeben.

Spielgeräte für das Außengelände sind bestellt

Nur der Außenbereich ist noch nicht fertig. Die Vorfreude auf das große Spielgelände mit Blick in die freie Landschaft ist aber groß. Der grüne Rasen lädt schon zum Toben ein. „Und wir haben etwas zum Ernten“, betont Kita-Leiterin Emely Nebel – zum Beispiel wachsen Heidelbeeren direkt vor der Tür. Schaukel, Rutsche und Klettergerüst sollen je nach Lieferzeit in den nächsten Monaten aufgebaut werden. Der Zaun am Außengelände stand zwar schon, musste aber wieder abgebaut werden, da die Firma das falsche Exemplar geliefert hatte. Noch im Juni soll aber der richtige Zaun errichtet werden.

Das großzügige Außengelände der Kita erhält in den nächsten Wochen noch Spielgeräte: Leiterin Emely Nebel ist schon jetzt vom Ausblick begeistert. Quelle: Carina Bahl

Im Obergeschoss haben die Jüngsten ihren Raum bezogen: Liebevoll eingerichtet und mit viel Platz für Projekte kommt der Krippenraum mit alten Holzbalken daher. „In Kürze werden wir in den Schlafraum auch noch eine Klimaanlage einbauen“, verspricht Isernhagens neuer Amtsleiter für Jugend, Bildung und Sport, Sascha Trampe. Denn das Problem der Wärme im Dachgeschoss einer Alten Schule kennt die Gemeinde auch schon aus der Kita St. Marien in K.B.– entsprechend wird auch diese eine Klimaanlage erhalten.

In den Schlafraum der Krippe lässt die Gemeinde noch eine Klimaanlage einbauen. Quelle: Carina Bahl

Im Erdgeschoss wiederum haben die Kindergartenkinder ihr Reich. Ein großer Gruppenraum, eine moderne Küche und ein Personalraum bieten viel Platz. Überhaupt ist die Kleinstkita mit rund 442 Quadratmeter Nettofläche mehr als geräumig und lichtdurchflutet. Der Zuspruch ist gut seit dem Start im vergangenen Sommer. „Ab diesem Sommer werden wir voll belegt sein“, sagt Nebel – und dank der Corona-Lockerungen dürfen nun auch alle wieder gemeinsam spielen.

In der Alten Schule in Isernhagen F.B. ist eine Kita mit einer Krippen- und Kindergartengruppe entstanden. Quelle: Carina Bahl

Und was fehlt noch? Vor allem ein Name. „Wir haben schon ein paar Ideen“, verrät Nebel – würde sich aber sehr über weitere Vorschläge von Isernhagenern freuen, die vielleicht das F und B der Farster Bauerschaft berücksichtigen. Und weil so viele Isernhagener mit der Alten Schule Erinnerungen verbinden, würden die Johanniter das historische Wissen auch gern an die Kinder weitergeben. „Wer noch Fotos vom Gebäude aus alten Zeiten hat, kann sie uns gern schicken“, betont Nebel. Das Ziel ist eine kleine Fotogalerie in der Kita. Erreichbar ist die Kita per E-Mail an kita.isernhagen@johanniter.de.

Willkommen in F.B.s erster Kita: Sascha Trampe (von links), Emely Nebel, Sylvia Schweimer, Thomas Kiesewetter, Arpad Bogya und Nicole Jürgensen vor der umgebauten Alten Schule. Quelle: Carina Bahl

Eine Erinnerung ist für die Kinder übrigens noch mehr als präsent: Die Ortsfeuerwehr, die einst in ihrer Kita übte, ist zwar für die Theoriedienste inzwischen in die Begegnungsstätte umgezogen, aber das Gerätehaus und die großen roten Autos stehen bis zum Umzug in den geplanten Neubau noch direkt neben der Kita. Spannender kann ein Blick aus dem Kita-Fenster wohl kaum sein.

Sascha Trampe leitet Amt für Jugend, Bildung und Sport Stühlerücken im Rathaus: Seit dem 1. Juni ist Sascha Trampe neuer Leiter des Amtes für Jugend, Bildung und Sport bei der Gemeinde Isernhagen. Der 30-Jährige hatte seit Ende 2016 den Bereich Kindertagesstätten geleitet und folgt jetzt als Amtsleiter auf Silvia Voltmer, die auf eigenen Wunsch den Aufgabenbereich im Rathaus gewechselt hat. Aktuell sucht die Gemeinde nach neuen Ansprechpartnern für die Bereiche Kita und Schule – denn auch Julia Stolte, die sich bisher um die Schulen in der Gemeinde gekümmert hat, übernimmt einen anderen Bereich: Sie leitet jetzt die Personalabteilung im Hauptamt. Lange sollen die Vakanzen aber nicht andauern – das Auswahlverfahren laufe bereits, betont Bürgermeister Arpad Bogya.

