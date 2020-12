Isernhagen F.B

Rund um den Nikolaustag gibt es in Isernhagen F.B. eigentlich eine schöne Tradition: Senioren aus dem Dorf werden vom Ortsrat zu einem gemütlichen Adventsnachmittag eingeladen. Bei Kaffee, Stollen, Torte und Schnittchen wird geplauscht und sich gemeinsam in Weihnachtsstimmung gebracht. Aber im Corona-Jahr ist daran nicht zu denken. „Wir mussten das alles absagen“, sagt Ortsbürgermeisterin Angela Leifers ( CDU).

Ortsrat beschenkt mehr als 100 Senioren in der Adventszeit

Um den Senioren im Alter ab 75 Jahren in F.B. dennoch eine kleine Freude zu machen, haben Leifers und Ortsratsmitglied Dirk Schnehage ( CDU) nun fleißig Tüten gepackt: 120 kleine Geschenke, gefüllt unter anderem mit Tee, Stollen, Marzipan, Mandarinen, Nüssen und einem Tannenzweig, bringen beide an diesem Wochenende zu Hause bei den Senioren vorbei. „Was soll man denn auch anderes machen in diesem Jahr?“, fragt Leifers fast rhetorisch. Das Geld für die Seniorenpflege, das die Gemeinde dem Ortsrat jährlich zur Verfügung stellt, wolle sie nicht mangels Fahrten und Veranstaltungen im Corona-Jahr verfallen lassen. Außerdem ist sie sich sicher: „Viele freuen sich bestimmt, wenn sie an der Tür einen kurzen Schnack mit uns halten können. Natürlich mit Abstand.“

Anzeige

Besuch statt Adventskaffee

Die Adventsüberraschungen haben auch in diesem Jahr die Familie Dittfach vom gleichnamigen Edeltannenhof sowie der örtliche Rewe-Markt unterstützt. „Dafür sind wir sehr dankbar“, betont die Ortsbürgermeisterin. Obendrein haben die Ortsratspolitiker einen kleinen Brief an die Senioren geschrieben – mit Weihnachtslied, Gedicht und dem Hinweis: „Wenn es nicht möglich ist, zusammen zu feiern, dann bringen wir ein kleines Stück Advent zu Ihnen nach Hause.“

Lesen Sie auch

Von Carina Bahl