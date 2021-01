Isernhagen F.B

Ein Streit zwischen zwei Großfamilien ist am Mittwoch gegen 16 Uhr in Isernhagen F.B. eskaliert. Laut Polizei waren die Familien aufgrund eines geringfügigen Verkehrsverstoßes aneinandergeraten. Angeblich soll eine Person zuvor zu schnell mit dem Auto auf dem Greta-Jünger-Weg in F.B. unterwegs gewesen sein. Was genau passiert ist, müssten laut Polizei aber nun die weiteren Befragungen ergeben.

Polizei muss Prügelei zwischen 15 Personen schlichten

Fest steht bereits: Gegen 16 Uhr fingen 15 Personen aus den zwei benachbart lebenden Großfamilien an, sich gegenseitig zu beleidigen. Es kam letztlich sogar zu einer Prügelei. Ein dort abgestelltes Auto wurde mit Tritten beschädigt. Die streitenden Parteien mussten durch mehrere Polizisten voneinander getrennt werden.

Körperverletzung , Beleidigung – und Corona-Verstoß?

Mehrere Strafverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung wurden letztlich eingeleitet. Zudem haben die beiden Familien wohl auch gegen die Corona-Verordnung verstoßen. Es handelte sich zwar um zwei Haushalte, die dort aufeinandertrafen, aber die Regel, dass aktuell ein Haushalt nur mit einer haushaltsfremden Person zusammenkommen darf, dürfte der 15-Personen-Streit nicht erfüllt haben. Auch in diesem Punkt laufen die Ermittlungen der Polizei noch.

