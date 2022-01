Isernhagen F.B

Bei einem Unfall auf dem Lohner Weg in Isernhagen F.B. ist am Donnerstagabend eine 72-Jährige leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine 49-Jährige gegen 19 Uhr auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Audi verloren. Das Heck brach aus, das Fahrzeug geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Skoda der 72-Jährigen, die aus Richtung Neuwarmbüchen kam. Bei dem Unfall wurde die Seniorin leicht verletzt. Laut Polizei entstand an den beiden Autos ein Gesamtschaden von 15.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Von Carina Bahl