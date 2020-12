Isernhagen F.B

Jahr für Jahr verzaubert die Freikirche Eben Eser aus Isernhagen F.B. Hunderte Besucher im Isernhagenhof an Heiligabend mit einem Weihnachtsmusical. Die Vorbereitungen für den großen Auftritt beginnen für den Nachwuchs stets schon im Frühjahr. Doch coronabedingt musste das dieses Jahr ausfallen. Der Isernhagenhof ist zudem bis ins neue Jahr geschlossen.

Weihnachtsgeschichte mit Musik und Zuckerbildern

Nach reiflicher Überlegung habe sich das Organisationsteam jedoch entschieden, nicht ganz auf das Weihnachtsprogramm zu verzichten, teilt Eben Eser mit. Die Ereignisse um die Heilige Nacht sollen als Textlesung mit musikalischer Untermalung aufgeführt werden. Dazu werden die Szenen mit Zuckerbildern – analog zur Sandmalerei – visualisiert, und es werde auch eine kurze Weihnachtspredigt geben.

Anzeige

Damit viele die Möglichkeit haben, einen Gottesdienst zu besuchen, finden am Donnerstag, 24. Dezember, gleich zwei statt. Um 14 und um 16 Uhr können jeweils bis zu 70 Besucher in die Gemeinderäume, Am Wienkamp 13 in F.B., kommen. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sowie der Verzicht auf den gemeinsamen Gesang gehören dazu. Eine Anmeldung ist Pflicht und auf www.ebeneser.de/weihnachten möglich. Nachfragen sind per E-Mail an weihnachten@ebeneser.de. möglich.

Von Carina Bahl