Isernhagen F.B

Auch der Ortsrat Isernhagen F.B. ruft die Bürger der Farster Bauerschaft zum gemeinsamen Müllsammeln in der Feldmark auf. Im Rahmen der geltenden Corona-Kontaktbeschränkungen soll am Sonnabend, 20. März, das Dorf aufgeräumt werden. Um 11 Uhr beginnt die Ausgabe der Müllsäcke auf dem Parkplatz des Isernhagenhofs, Hauptstraße 68 in F.B. Teilnehmer können als Familie, gemeinsamer Haushalt oder maximal zu zweit zum Müllsammeln losziehen. Größere Gruppen sind nicht erlaubt. Mundschutzmasken, Handschuhe und bei Bedarf Zangen muss jeder selbst mitbringen. Weitere Fragen beantwortet Ortsbürgermeisterin Angela Leifers (CDU) unter Telefon (05139) 88932 oder per E-Mail an OBM-IsernhagenFB@web.de.

Die gefüllten Säcke können bis spätestens Sonntag, 21. März, um 18 Uhr an der Tiefen Trift 9a abgegeben werden. Als Dankeschön erhält jeder „Sammel-Trupp“ eine kleine Überraschung – dafür muss bei der Abgabe nur an der Tür geklingelt werden.

Von Carina Bahl