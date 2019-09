Altwarmbüchen

Augenscheinlich im Vorbeifahren – so eine Polizeisprecherin – beschädigte ein unbekannter Fahrer mit seinem Kraftfahrzeug einen geparkten Mercedes Vito und fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Das Auto stand ordnungsgemäß abgestellt in einer Parkbucht an der Füllenfeldstraße in Altwarmbüchen. Der Unfall ereignete sich am Sonnabend in der Zeit zwischen 14.45 und 16.30 Uhr. Der Vito wurde im Frontbereich beschädigt. Die Polizei gibt den entstandenen Schaden mit 400 Euro an und ermittelt nun wegen Fahrerflucht. Die Beamten bitten Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon (05139) 9910 im Kommissariat Großburgwedel zu melden.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen Sie in unserm Ticker.

Von Thomas Oberdorfer