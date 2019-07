Altwarmbüchen

Einen erheblichen Schaden hinterlassen hat ein Unbekannter, der nach einem Unfall in Altwarmbüchen geflüchtet ist. Wie eine Polizeisprecherin am Sonntag mitteilte, hatte sich die Unfallflucht zwischen Freitag, 22.30 Uhr, und Sonnabend, 8.30 Uhr, an der Isernhagener Straße ereignet. Beschädigt wurde ein Toyota Yaris, der in einer Parkbucht abgestellt war. Die Reparatur dürfte Schätzungen nach rund 4000 Euro kosten. Zeugen sollten sich an das Polizeikommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, wenden.

Von Frank Walter