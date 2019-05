Isernhagen H.B

Mit einem ungewöhnlichen Aufruf direkt am Tatort wendet sich eine Fahrrad-Eigentümerin aus den Isernhagener Altdörfern jetzt an einen Unbekannten. Dieser hatte ihren „geliebten Drahtesel“ am 30. April am helllichten Tag am Bahnhof in H.B. gestohlen.

Dieb soll Fahrrad am Bahnhof abstellen

Während es dem Dieb wohl nur darum gegangen sei, nach dem Knacken des Schlosses bequem von A nach B zu kommen oder mit dem Verkauf ein paar Euro zu erlangen, sei ihr Zweirad für sie selbst mehr als nur ein beliebiges Fahrrad gewesen, das sie einfach durch ein anderes ersetzen wolle. „Es ist mein Drahtesel, welcher mich schon auf einigen Touren begleitet und somit einen ideellen Wert für mich hat“, schreibt die Eigentümerin auf dem knallgelben Zettel. Sie schließt mit dem Appell an den Dieb (oder auch einen ehrlichen Finder), das Fahrrad im Fundbüro oder bei der Polizei abzugeben – oder, was für den Dieb sicherlich der leichtere Weg wäre, es einfach wieder am Bahnhof abzustellen.

Eigentümerin hofft, dass mehr Menschen hin- statt wegschauen

Auf das Geld für das schwarze Fahrrad vom Typ Focus Black Night – das versichert war – würde sie gern verzichten, beteuert die Eigentümerin auf Nachfrage. Sie verknüpfe mit ihrem „Drahtesel“ viele schöne Erinnerungen unter anderem an Touren an Rhein und Saale. Grundsätzlich glaube sie an das Gute im Menschen –wobei sie aber auch nicht viel Hoffnung habe, dass die Reue den Dieb nun packe. Vielleicht werde der Aufruf aber zumindest dafür sorgen, dass einige Leute künftig aufmerksamer seien, wenn sich jemand verdächtig an einem Fahrrad zu schaffen mache.

Wer etwas über den Verbleib des Fahrrades weiß, kann sich unter Telefon (05139) 9910 an die Polizei wenden. Mehr Nachrichten von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Von Frank Walter