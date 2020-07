Kirchhorst

Sein nächtlicher Aufenthalt am Kirchhorster See hatte für einen Mann am Wochenende einen faden Beigeschmack: Ein Unbekannter stahl ihm sein Fahrrad. Laut Polizei muss sich der Diebstahl zwischen Freitag, 23 Uhr, und Sonnabend, 2 Uhr, ereignet haben. Der Besitzer hatte sein schwarzes Herrenfahrrad vom Typ Dynamics Magic Tour –Neupreis rund 500 Euro – am Fahrradständer angeschlossen. Zeugen sollten sich beim Polizeikommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, melden.

Weitere Nachrichten von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Von Frank Walter