Altwarmbüchen

Wie verhält man sich richtig im Straßenverkehr? Und was muss man als Radfahrer alles beachten? Der Radtourenclub Altwarmbüchen klärt genau diese Fragen für Schüler im Alter von neun bis elf Jahren in den Ferien bei der Radfahrschule. In drei Kursstunden lernen die Kinder das richtige Verhalten in Theorie und Praxis. Die Teilnehmer werden in drei Gruppen mit jeweils sieben Kindern eingeteilt und durchlaufen die verschiedenen Stationen in wechselnder Reihenfolge.

Die Radfahrschule Hannover baut den Parcours für die Kinder auf. Der Kurs startet am Dienstag, 13. Oktober, von 14 bis 17 Uhr, an der Heinrich-Heller-Schule in Altwarmbüchen. Die Teilnehmer sollen sowohl ein verkehrssicheres Fahrrad als auch einen Helm mitbringen. Anmeldung sind möglich unter www.radfahrschule-hannover.de. Die Teilnahme ist kostenlos.

Von Leona Passgang