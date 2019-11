Isernhagen H.B

Eine Zeugin hat am Sonntag gegen 16 Uhr zwei junge Männer dabei beobachtet, wie diese am Hainhäuser Weg in Isernhagen H.B. die Lärmschutzwand der Deutschen Bahn mit Graffiti besprühten. Die Heranwachsenden flüchteten zunächst, die alarmierte Polizei konnte sie aber an der nahen Bahnhofstraße stellen.

Bei der Durchsuchung der 17 und 18 Jahre alten Männer entdeckten die Beamten Farbsprühdosen und stellten diese sicher. Die Polizisten leiteten gegen die beiden Heranwachsenden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Was die Beseitigung der Schmierereien kosten wird, ist noch offen.

Von Frank Walter