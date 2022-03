Isernhagen H.B

Femmes Vocales, der Frauenchor des Vokal Ensemble Isernhagen, hat Großes vor. Unter der Leitung von Anne Drechsel laufen bei den Sängerinnen gerade die Vorbereitungen für zwei Messen – also geistliche Vokalwerke, denen mit Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus und Agnus Dei die Texte der Heiligen Messe der katholischen Kirche zugrunde liegen. Aufgeführt werden beide zusammen bei einem Konzert am 19. Mai ab 19.30 Uhr in der katholischen St.-Paulus-Kirche in Großburgwedel. Geplant ist ein Bühnenauftritt mit LED-Lichteffekten und Diaprojektionen.

Das Spannende an diesem Projekt: Es sind Werke, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Die „Missa sub titulo Sancti Leopoldi“ ist das letzte vollendete Werk Johann Michael Haydns, eines Bruders von Joseph Haydn – und „etwas fürs Gemüt“, wie es eine der Isernhagener Sängerinnen beschreibt. Die „Missa for You(th)“ des zeitgenössischen Komponisten Tjark Baumann hingegen ist eine sehr rhythmische Popmesse mit durchaus ungewöhnlichen Harmonien.

Klassik trifft Popularmusik in H.B.

Entsprechend intensiv ging es auch an diesem Probenwochenende in der Begegnungsstätte in Isernhagen H.B. zu – dem angestammten Probenort der Damen. Ausnahmsweise verstärkt von zwei Männern für die vierte Stimme sowie einem Klavierspieler und einem Drummer. Konzentriert intonierten die Frauen die Anfangstakte des „Kyrie“: leicht schwingend, und dennoch innig-verhalten erklang die Bitte um Gottes Erbarmen. Groovig wurde es bei Off-Beat und Blue Notes beim „Hosanna“– und zwar so sehr, dass sich der Rhythmus nicht nur ins Ohr bohrte, sondern auch gleich den Körper zum Schwingen brachte.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ganz am Anfang war die Begeisterung für die ‚klassische’ Messe größer als für die moderne. Jetzt ist es eher umgekehrt“, sagt Chorleiterin Anne Drechsel. „Für den Neustart in der Pandemie brauchten wir kleinere Stücke, die wir dann zusammen setzen konnten. Mit etwas in der Art von „Les Miserables“ hätte das nicht funktioniert“, sagt Dorothea Spörecke-Kowalewsi. Also hieß es „Klassik meets Pop(ular)“. Beides – wie zu erwarten – anspruchsvoll.

Antrag beim Kulturförderprogramm ist gestellt

Dass sich davon auch gerade Mädchen und jüngere Frauen ansprechen lassen und Lust darauf bekommen, einfach mitzumachen, darauf hoffen Drechsel und ihre Sängerinnen sehr. „Die Pandemie hat der Kultur und gerade dem Singen nicht gutgetan“, sagt die Chorleiterin. Um den Neustart zu nutzen und eventuell auch mit Schulen Kontakt aufzunehmen, haben sich die Femme Vocales beim Bundesmusikverband Chor & Orchester für dessen Förderprogramm im Zuge von „Neustart Kultur“ beworben. „Wenn wir eine Zusage bekommen, könnten wir Freikarten für Jugendliche für das Konzert ausgeben“, hofft Femmes Vocales-Chefin Marita Löffler.

Bei ihr können sich übrigens bereits jetzt Frauen und Mädchen melden, die hineinschnuppern möchten in den Frauenchor: Unter Telefon (01 70) 5 81 33 53 sowie per E-Mail an marita-chor@web.de. Geprobt wird immer donnerstags von 18 bis 19.15 Uhr in der Begegnungsstätte in Isernhagen H.B., Burgwedeler Straße 141 e.

Von Sandra Köhler