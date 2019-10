Isernhagen H.B

Ausprobieren und naschen: Emma rührt die Masse aus Mandeln und Cornflakes mit Milch und geschmolzener Bitterschokolade an. Dann packt die Elfjährige kleine Häufchen davon auf ein Backpapier, die noch eine halbe Stunde lang abkühlen müssen. „Auf die Schoko-Crossies freue mich schon“, sagt die Elfjährige mit leuchtenden Augen. Ella macht sich währenddessen daran, aus Bonbons bunte Lutscher herzustellen. Die Drops legt sie sternförmig oder dicht nebeneinander auf ein Backpapier, sie kommen zum Schmelzen in den Backofen – und bekommen dann beim Abkühlen ihren Stiel.

Kinder stellen Süßigkeiten her

Das ist noch längst nicht alles, was die sieben Mädchen und ein Junge bei der Herbstferienaktion der Isernhagener Jugendpflege an süßen Leckereien herstellen. Im Jugendtreff in H.B. piksen die Kinder auch Schoko-Raupen auf, machen gebrannte Mandel und garnieren kleine Küchlein. „Wir haben nebenbei viel genascht“, verrät die zehnjährige Meyan. „Ob das Mittagessen ausfällt, entscheiden die Eltern“, sagt Sozialpädagogin Stefanie Meyer, die zugleich auch den Jugendtreff in H.B. leitet, mit einem Augenzwinkern.

Die Aktion gibt es seit vier Jahren im Programm der Jugendpflege. „Das Angebot ist sehr beliebt, und wir haben lange Wartelisten“, sagt Meyer. Deshalb plant sie die Süßigkeitenwerkstatt auch wieder für die nächsten Oster- oder Sommerferien.

Von Katerina Jarolim-Vormeier