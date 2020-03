Altwarmbüchen

Der Brand einer Doppelgarage hat am frühen Sonnabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr an der Borsigstraße gesorgt: Eine Bewohnerin, die in einer angrenzenden Wohnung zu einem Büro- und Lagergebäude wohnt, bemerkte nach Aussage von Feuerwehrsprecher Philipp Suppan gegen 5 Uhr beißenden Brandgeruch. Als sie der Ursache nachging, sah sie, dass aus dem Dach der angrenzenden Doppelgarage Flammen schlugen, und alarmierte umgehend die Feuerwehr.

Kurze Zeit später trafen die ersten Brandbekämpfer der Feuerwehr Altwarmbüchen an der Einsatzstelle ein – zu diesem Zeitpunkt stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Sie verschafften sich sofort einen Zugang zu der Garage, um die ersten Löscharbeiten einzuleiten. Bei der Erkundung des Gebäudes stellten die Feuerwehrleute fest, dass sich das Feuer zwar noch auf die Doppelgarage beschränkte, der Rauch aber bereits durch die Verbindungstür in die Lagerhalle eingedrungen war.

Suppan : Rauchmelder hätten frühzeitig alarmiert

Daraufhin entschied Einsatzleiter André Simon, die Alarmstufe zu erhöhen, um weitere Atemschutzgeräteträger an die Einsatzstelle zu bekommen. Parallel dazu hätten die eingeleiteten Löschmaßnahmen Wirkung gezeigt, und das Feuer in der Garage habe schnell unter Kontrolle gebracht werden können, sagt Suppan. Mit einem Druckbelüfter entfernten die Einsatzkräfte den im Gebäude befindliche Rauch. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis etwa 8 Uhr, dann übernahm die Polizei die Einsatzstelle

„Es war großes Glück, dass die Bewohnerin den Brand so frühzeitig gemeldet hatte“, sagt Suppan. Andernfalls hätten die Flammen auf den Lagerbereich mit Werkzeugen und Isolierungen übergreifen können. „Ein Rauchmelder wäre in dem Fall geschickt gewesen, weil er viel eher Alarm ausgelöst hätte, sodass sich das Feuer gar nicht so stark hätte entwickeln können“, sagt Suppan. Im Einsatz waren 46 Feuerwehrleute aus Altwarmbüchen, Kirchhorst, Stelle und der ELW-Isernhagen mit zehn Fahrzeugen.

Brandermittler der Polizei forschen derzeit nach der Ursache, auch die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr in der Gemeinde Isernhagen lesen Sie im Polizeiticker.

Von Antje Bismark