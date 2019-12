Altwarmbüchen

An der Beschilderung kann es nicht gelegen haben: Der Hof des Altwarmbüchener Feuerwehrhauses ist klar als absolute Halteverbotszone erkennbar. Und auch die vielen großen roten Autos hinter den Glastoren hätten dem Lastwagenfahrer eigentlich zu denken geben müssen. Haben sie augenscheinlich aber nicht. Und so stellte der Lieferant des Discounters Penny seinen Anhänger am Sonnabend einfach auf dem Hof der Einsatzkräfte ab.

Anhänger blockiert den Gerätewagen der Feuerwehr

Erst mal zu Penny? Das hätte zu diesem Zeitpunkt nicht funktioniert, zumindest nicht mit den Einsatzfahrzeugen auf den beiden hinteren Stellplätzen. Beim Kommandowagen ganz hinten wäre die Blockade im Ernstfall zwar nicht lebensentscheidend gewesen. Auf ihren Rüstwagen hinter dem Tor davor hätten die Ehrenamtlichen bei einem schweren Verkehrsunfall aber nicht verzichten können. An Bord des Spezialfahrzeugs lagern unter anderem Schere und Spreizer, Zugseile, Hebezeug, Trennschleifer und andere Gerätschaften, die im Ernstfall dringend benötigt werden. Und wenn ein eingeklemmter Fahrer aus einem Unfallwrack gerettet werden muss, geht es nun mal um Minuten.

So bitte nicht: Diese Botschaft samt des Fotos will die Ortsfeuerwehr jetzt der Discounter-Kette schicken. Schließlich gibt es in Altwarmbüchen auch viele andere Stellen, wo man mal einen Lastwagen-Anhänger abstellen kann.

Von Frank Walter