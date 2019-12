Altwarmbüchen

Schönes Ende einer unschönen Begebenheit: Die Firma Penny hat sich mit einem Präsentkorb bei der Ortsfeuerwehr Isernhagen-Altwarmbüchen entschuldigt – und Besserung gelobt.

Lieferant blockiert Feuerwehrfahrzeuge

Ein Fahrer der Discounter-Kette hatte am Sonnabendvormittag mit seinem Lastwagenanhänger zeitweise den Hof der Schwerpunktfeuerwehr blockiert und dabei das absolute Halteverbot missachtet. Im Alarmfall hätten die Lebensretter zwei ihrer Fahrzeuge so wohl nicht aus der Garage bekommen. Zumindest hätte das Rangieren wertvolle Zeit gekostet.

Per Facebook-Nachricht samt Foto des Falschparkers hatte sich die Ortsfeuerwehr bei der Discounter-Kette beschwert – und auch prompt eine Antwort erhalten, was die Feuerwehr sehr freute. Bei einem kurzfristig anberaumten Termin am Mittwochvormittag bedauerten Sascha Jedermann und Thomas Voß das Fehlverhalten ihres Fahrers. Mit ihm sei deswegen auch schon gesprochen worden.

Präsentkorb als Zeichen des Bedauerns

Der Mann hatte am Sonnabendmorgen die Penny-Filiale im Altwarmbüchener Zentrum beliefert, was wegen der Großbaustelle dort gerade kein leichtes Unterfangen ist. Um seinen Lastwagen entladen zu können, hatte er den Anhänger zwischenzeitlich andernorts abstellen müssen – und dabei ausgerechnet den Feuerwehr-Hof gewählt.

Als Wiedergutmachung hatten die beiden Penny-Mitarbeiter einen Präsentkorb für die Ortsfeuerwehr Altwarmbüchen dabei. Der frisch gebackene Ortsbrandmeister Björn van Veen und sein Stellvertreter Philipp Suppan bedankten sich ihrerseits mit einer kleinen Führung durchs Feuerwehrhaus – gerade für Penny-Mitarbeiter Voß interessant, der selbst auch aktiver Feuerwehrmann in der Stadt Lehrte ist. Und einen Tipp gab es obendrein: Der Parkplatz des nahen Schulzentrums am Helleweg tauge sonnabends gut als Abstellplatz für Lastwagenanhänger – besser jedenfalls als der Hof der Feuerwehr.

Von Frank Walter