Altwarmbüchen

Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Mittwochnachmittag ein BMW am Asternweg in Altwarmbüchen in Brand geraten. Als die örtliche Feuerwehr um 15.45 Uhr eintraf, stand der Motorraum bereits komplett in Flammen. Die Einsatzkräfte löschten unter Atemschutz das Feuer und klemmten die Batterie des Fahrzeuges ab. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 16.30 Uhr war der Einsatz für die 17 Feuerwehrleute aus Altwarmbüchen beendet.

Von Carina Bahl