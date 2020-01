Altwarmbüchen

Ein Baum in der Altwarmbüchener Feldmark hat am Montagmorgen aus unbekannter Ursache Feuer gefangen. Die Ortsfeuerwehr wurde um 6.07 Uhr an den Soorenweg alarmiert.

Eine Anfahrt direkt zur Einsatzstelle war für die Feuerwehrfahrzeuge wegen der schlechten Bodenverhältnisse nicht möglich. Aus diesem Grund mussten die elf Feuerwehrleute eine rund 200 Meter lange Schlauchstrecke aufbauen und einen Pendelverkehr mit dem zweiten Löschfahrzeug vornehmen, um genug Wasser heranzuschaffen.

Die Löschwasserversorgung gestaltet sich schwierig. Quelle: Maik Ströbert/Feuerwehr Altwarmbüchen

Rund 6000 Liter waren schließlich nötig, um den Brand zu löschen. Der Baum wurde dann per Kettensäge gefällt, um auch an die letzten Glutnester zu gelangen. Insgesamt dauerte der Einsatz unter Leitung von Stefan Karsten fast zweieinhalb Stunden.

Weitere Nachrichten von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Von Frank Walter