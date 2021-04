Isernhagen

Alarm für die Feuerwehr mitten in der Nacht: Um 0.09 Uhr in der Nacht zu Freitag löste im A2-Center an der Opelstraße eine Brandmeldeanlage aus. Die Feuerwehr Altwarmbüchen rückte mit 14 Einsatzkräften in die Shoppingmall aus.

Batterien schmoren im Schrank eines Spielwarengeschäftes

Vor Ort entdeckte die Feuerwehr Rauch und Brandgeruch im Sozialbereich eines Spielwarengeschäftes – Grund dafür waren Batterien, die in einem Technikschrank angefangen hatten zu schmoren. Ein Trupp löschte die Flammen mit zwei tragbaren Kohlendioxid-Löschern. Zudem wurden die Räume vom Rauch befreit und die Brandmeldeanlage zurückgesetzt. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz endete für die Ehrenamtlichen gegen 2 Uhr.

Von Carina Bahl