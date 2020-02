Altwarmbüchen

Eine Mitarbeiterin eines Fitnessstudios an der Opelstraße hat am späten Sonntagnachmittag Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Die Retter evakuierten rund 20 Personen. Bei der Erkundung des weitläufigen Gebäudes wurden die Feuerwehrleute an anderer Stelle fündig: Mithilfe der Drehleiter drangen die Ehrenamtlichen durch ein zuvor gekipptes Fenster in den Sozialraum einer Werkstatt ein. Dort hatte sich zuvor offenbar jemand Essen in einer Aluschale auf dem Herd erhitzen wollen. Das Essen war jedoch verkohlt und die Aluschale vom Herd genommen worden, Personen waren nicht mehr vor Ort. Die Fitnessstudio-Besucher konnten anschließend weitertrainieren.

Von Frank Walter