Kirchhorst

Die Feuerwehr Kirchhorst hat in ihrer Jahresversammlung Bilanz gezogen. 20-mal schrillte 2021 der Alarm im Dorf – die Einsatzkräfte rückten zu elf Brandeinsätzen, sechs technischen Hilfeleistungen und drei Kleintierrettungen aus. Damit war das zweite Corona-Jahr noch einmal ruhiger als das erste: 2020 waren es 25 Einsätze für die Feuerwehr Kirchhorst gewesen.

Enge Personaldecke – Feuerwehren fusionieren

Im Schnitt waren acht Einsatzkräfte im Alarmfall vor Ort – bei den Übungsdiensten, die erst im Sommer wieder starten konnten, waren es durchschnittlich zehn. Grundsätzlich bleibt die Personalsituation der Feuerwehr Kirchhorst aber angespannt, wie Ortsbrandmeister Arne Zilling deutlich machte. Die Entscheidung, mit der Feuerwehr Stelle künftig zu fusionieren, sei daher die richtige. Es brauche aber auch ein gemeinsames Feuerwehrhaus, eine gemeinsame Heimat, um zusammenzuwachsen. Grund für die knappe Personaldecke sei zudem auch das Fehlen von bezahlbarem Wohnraum – entsprechend richtete Zilling den Appell an Politik und Gemeinde, daran etwas zu ändern und den Prozess der Zusammenlegung der beiden Feuerwehren konstruktiv zu begleiten.

In der Kirchhorster Nachwuchsabteilung hingegen sieht es gut aus: 14 Jungen und Mädchen sind aktuell in der Kinderfeuerwehr aktiv – drei Kinder sind 2021 in die ebenfalls gut aufgestellte Jugendfeuerwehr gewechselt, die seit Sommer wieder gemeinsam üben darf. Sechs Jugendliche absolvierten die Jugendflamme 1 im vergangenen Jahr, vier die Jugendflamme 2. Nach der Corona-Zwangspause geht es zudem auch bei den Ausbildungen der Einsatzabteilung wieder voran – zehn Lehrgänge konnten 2021 erfolgreich abgeschlossen werden, weitere vier sind bereits für dieses Jahr geplant.

Ehrungen und Beförderungen

Bei der Jahresversammlung fand sich zudem der passende Rahmen für Ehrungen unds Beförderungen: Friedrich Burghardt wurde vom Landesfeuerwehrverband für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet. Zilling konnte zudem Eddie Ahrendt, Jörn Behnsen, Thorsten Kath, Florian Schumann und Stefan Widera zum Oberfeuerwehrmann befördern. Gemeindebrandmeister Marc Perl beförderte derweil Klaus Schmidt zum Löschmeister und Sven Gotthard zum Oberlöschmeister.

Von Carina Bahl