Kirchhorst

25 Einsätze und 38 Übungsdienste hat die Feuerwehr Kirchhorst 2020 absolviert. Bei der Jahresversammlung zog Ortsbrandmeister Arne Zilling jetzt Bilanz für das Corona-Jahr – und die fiel gar nicht mal so schlecht aus. So konnte der Mitgliederbestand gehalten werden – nur drei Aktive traten 2020 aus, weil sie aus Kirchhorst weggezogen sind. Grundsätzlich brauche man aber mehr Personal bei der Freiwilligen Feuerwehr. Es fehle dabei nicht an Motivation, oft seien andere Umstände ausschlaggebend. So brauche es mehr bezahlbaren Wohnraum, um Einsatzkräfte auch im Dorf halten zu können, machte der Ortsbrandmeister in seinem Bericht deutlich und forderte Gemeindeverwaltung wie Politik dazu auf, daran etwas zu ändern.

Kinder- und Jugendfeuerwehren starten nach Lockdown neu durch

Die Kinderfeuerwehr musste nach dem Start 2020 weitestgehend coronabedingt pausieren. Umso größer ist die Freude, dass auch bei den Jüngsten der Neustart glückte. 14 Kinder sind aktuell in der Kinderfeuerwehr mit dabei, 13 Jugendliche wiederum in der Jugendfeuerwehr, die im Pandemie-Jahr Übungsdienste auch online abhielt. Bei den aktiven Einsatzkräften gelte es laut Zilling nun, die vielen Lehrgänge nachzuholen, die 2020 ausgefallen waren.

Ehrungen und Beförderungen konnten bei der Mitgliederversammlung nun endlich wieder persönlich vorgenommen werden: Zilling zeichnete Wolfgang Wittbold für seine 60-jährige Mitgliedschaft aus, Johannes Röttger wurde zum Feuerwehrmann befördert, Maurice Fahsmann zum Hauptlöschmeister.

Von Carina Bahl