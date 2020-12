Isernhagen K.B

Die Feuerwehr Isernhagen K.B. hat ein junges Mädchen jetzt mit dem Grisu-Feuerwehrdrachen geehrt, weil es sich bei einem Brand Mitte Dezember vorbildlich verhalten hat. Die kleine Sophie merkte am Nachmittag beim Spielen, dass in einem Carport vor einem Haus im Haghof ein Feuer ausgebrochen war. Schnell rannte das Mädchen zu seinen Eltern und ließ die Feuerwehr alarmieren.

Junge Retterin erhält als Dank einen Feuerwehrdrachen

Sophie ist es wohl zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Weil sie so aufmerksam war, konnten ihre Eltern rechtzeitig den Brand mit einem Feuerlöscher bekämpfen – die alarmierten Einsatzkräfte aus F.B., K.B. und Neuwarmbüchen mussten nur noch nachlöschen. Dass so ein vorbildliches Verhalten geehrt werden muss, da waren sich die Feuerwehren schnell einig. Andreas Wegener, stellvertretender Ortsbrandmeister in Isernhagen K.B., brachte Sophie daher jetzt den Grisu-Feuerwehrdrachen aus Stoff vorbei. Mit zehn Jahren ist Sophie jetzt auch alt genug, um in die Jugendfeuerwehr einzutreten – dass sie dafür Talent hat, daran dürfte niemand Zweifel haben.

Von Carina Bahl