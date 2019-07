Altwarmbüchen/Isernhagen K.B

Gleich zweimal haben es Einsatzkräfte am Wochenende in Isernhagen mit einem Feuer zu tun bekommen: In Altwarmbüchen zündelten Jugendliche, in K.B. musste die Feuerwehr einen kleinen Flächenbrand löschen.

Jugendliche zünden am Blocksberg Zeitungen an

War es ferienbedingte Langeweile, oder was hat die beiden Jugendlichen dazu getrieben? Fest steht für die Polizei: Der 14 Jahre alte Junge und das gleichaltrige Mädchen zündeten am Sonnabend gegen 13.50 Uhr am Blocksberg in Altwarmbüchen Zeitungsstapel an, die in einer Bushaltestelle zur Verteilung bereit lagen. Zeugen beobachteten die Jugendlichen dabei und löschten das beginnende Feuer mithilfe von Wasserflaschen.

Eine alarmierte Polizeistreife traf die Jugendlichen vor Ort an und übergab sie ihren Eltern. Die beiden Jugendlichen werden sich wegen der zerstörten Zeitungen nun wegen einer Sachbeschädigung durch Feuer verantworten müssen. Die Bushaltestelle wurde dank des schnellen Eingreifens der Zeugen nicht beschädigt.

Feuerwehren löschen kleinen Flächenbrand

Einige Stunden zuvor, in der Nacht zu Sonnabend gegen 0.50 Uhr, waren die Ortsfeuerwehren Isernhagen K.B. und Neuwarmbüchen wegen eines Flächenbrandes alarmiert worden. Aus unbekannter Ursache stand eine kleinere Fläche eines bereits abgeernteten Ackers an der Pastorentrift in Flammen. Nach rund einer Stunde war alles gelöscht, und die Einsatzkräfte konnten wieder abrücken.

Von Frank Walter