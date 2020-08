Altwarmbüchen

Eine Ölspur hat die Feuerwehr Altwarmbüchen am Montagmorgen auf der Autobahn 7 in Richtung Hannover abstreuen müssen: Der Fahrer eines Lastwagens wollte nach Aussage von Feuerwehrsprecher Philipp Suppan gegen 8 Uhr auf die parallel verlaufende Fahrbahn in Richtung Hamburg fahren – dabei riss er den Dieseltank seines Wagens an einer Absperrbake auf.

Der Fahrer wählte den Notruf, sodass elf Einsatzkräfte der Feuerwehr Altwarmbüchen unter der Leitung von Patrick Schmuhl den leckgeschlagenen Tank abdichten konnten. Sie verhinderten eine weitere Verunreinigung der Umwelt. Den bereits ausgelaufenen Dieselkraftstoff banden die Feuerwehrleute mit Ölbindemittel.

Anzeige

Aus dem aufgerissenen Tank lief Kraftstoff aus. Quelle: Philipp Suppan/Feuerwehr

Weitere HAZ+ Artikel

Gegen 9 Uhr übergab Einsatzleiter Schmuhl die Einsatzstelle an die Autobahnmeisterei, die die weiteren Reinigungsarbeiten in Zusammenarbeit mit der Unteren Wasserbehörde veranlasste. Während der Bergungsarbeiten musste die A-7-Auffahrt auf die Autobahn 37 in Richtung Hannover gesperrt werden.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr in der Gemeinde Isernhagen lesen Sie im Polizeiticker.

Von Antje Bismark