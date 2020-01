Kirchhorst

Über einen Mangel an Arbeit haben sich die Ortsfeuerwehren Kirchhorst und Stelle im gerade zu Ende gegangenen Jahr nicht beschweren können. Gut, dass sich die ehrenamtliche Arbeit künftig zumindest in Kirchhorst auf mehr Schultern verteilt.

Ganze Gemeindefeuerwehr ist in Stelle im Einsatz

Der gemeindeweit größte Einsatz 2019 war bei den Hauptversammlungen am Wochenende sowohl bei den Brandbekämpfern in Stelle als auch in Kirchhorst Thema: Am 23. Juli hatte Funkenflug von einem Mähdrescher auf dem Feld hinter dem Steller Gerätehaus Getreide in Brand gesetzt. 15 Hektar wurden ein Raub der Flammen. Die gesamte Gemeindefeuerwehr und ein Großraum-Tanklöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr Hannover waren stundenlang im Einsatz gewesen. Gemeinsam hatten die Feuerwehrleute verhindern können, dass die Flammen auf weitere Felder und die nahe Siedlung übergriffen.

„Der Sommer 2019 hat uns auf Trab gehalten“, sagte Stelles Ortsbrandmeisterin Sandra Busche rückblickend auch auf andere Flächenbrände in Isernhagen. Insgesamt war die Steller Feuerwehr 30-mal im Einsatz, leistete über das Jahr verteilt 3245 Stunden Dienst – auch auf Lehrgängen und bei Übungsabenden. 25 Aktive zählte die Einsatzabteilung zum Jahresende.

Neue Mitglieder für die Ortsfeuerwehr Kirchhorst

Sogar 30 Aktive stark ist mittlerweile die Ortsfeuerwehr Kirchhorst. Mitte 2018 hatte die Feuerwehr mit 23 Aktiven noch deutlich unter der Sollstärke von 28 gelegen. Mit öffentlichen Übungsdiensten und der Verteilung roter Löscheimer an 500 potenzielle Mitglieder hatte die Feuerwehr gegengesteuert und für sich geworben. Die Löschkübelaktion brachte allein vier neue Aktive.

„Dennoch ist bei der Quantität der Einsatzabteilung noch Luft nach oben“, sagte Ortsbrandmeister Arne Zilling bei der Hauptversammlung. Insbesondere die Verfügbarkeit am Tag bereite ihm nach wie vor Sorgen. Bei den 25 großen Alarmierungen – hinzu kamen fünf kleinere Einsätze – seien laut Gruppenführer Klaus Schmidt im Durchschnitt sechs Aktive im Einsatz gewesen. Dabei seien jedoch von einem bis zwölf Kameraden alle Personalstärken vertreten gewesen. „Was uns fehlt sind aktive Mitglieder, die auch hier im Ort arbeiten und tagsüber für Einsätze zur Verfügung stehen.“

Auch Feuerwehrleute brauchen bezahlbare Wohnungen

Gemeindebrandmeister Marc Perl griff das Personalthema ebenfalls auf. Nahezu alle Ortsfeuerwehren in Isernhagen stünden vor dem Problem der Tagesverfügbarkeit, dies werde über größere Alarmierungen am Tag aufgefangen. Wichtig für die Gewinnung Aktiver sei eine gute Kinder- und Jugendarbeit, und da sieht Perl die Feuerwehren Kirchhorst und Stelle weiter auf einem sehr guten Weg. Eine andere zwingende Voraussetzung sei aber auch bezahlbarer Wohnraum, so Perl, an dem es in Kirchhorst wie auch in anderen Ortsteilen mangele. Dieses Problem müsse die Politik lösen.

Ehrungen und Beförderungen Eddie Ahrendt, Jörn Behnsen, Thorsten Kath, Stefan Widera, Leon Brockmann und Fabian Friedrich: Das sind die Neuen in der Einsatzabteilung der Feuerwehr Kirchhorst. Vier von ihnen hatte die Feuerwehr durch ihre Löschkübel-Werbeaktion im Jahr 2018 gewinnen können, zwei waren aus der Jugendfeuerwehr zu den Aktiven gewechselt. Alle sechs haben 2019 die Truppmann-I-Ausbildung abgeschlossen und wurden daher nun zu Feuerwehrmännern befördert. Klaus Schmidt wurde zum Ersten Hauptfeuerwehrmann ernannt, Sven Gotthard zum Löschmeister und Maurice Fahsmann zum Oberlöschmeister. Bernhard Kehne erhielt vom Landesfeuerwehrverband Niedersachsen ein Abzeichen für 50-jährige Mitgliedschaft. Jörg Czechan und Klaus Schmidt bekamen für ihre langjährige Arbeit in der Feuerwehrführung zum Dank die bronzene Ehrennadel der Gemeinde Isernhagen. Bei der Hauptversammlung der Ortsfeuerwehr Stelle wurden Maik Block zum Ersten Hauptfeuerwehrmann, Martin Hartmann zum Oberfeuerwehrmann und Reinhard Berkelmann zum Ersten Hauptlöschmeister befördert. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Marion Kleber und Dieter Voß geehrt, für 25 Jahre Günter Lappa.

