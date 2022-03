Isernhagen

In den vergangenen zwei Jahren haben die Isernhagener wegen der Corona-Pandemie auf eine lieb gewordene Tradition verzichten müssen: das Osterfeuer. Sich mit Freunden und Bekannten in den Ortsteilen treffen, bei Bier oder Brause, Bratwurst oder Steak gemütlich am Feuer zusammenstehen: Die Vorfreude darauf ist mittlerweile riesengroß.

Das weiß auch Gemeindebrandmeister Marc Perl. „Wir werden in den Feuerwehren immer wieder von Bürgern angesprochen, ob es in diesem Jahr wieder Osterfeuer geben wird“, sagt er. Auch in den sozialen Medien kommt die Frage immer wieder auf. Aus seiner Sicht wären Osterfeuer 2022, gerade mit Blick auf die Dorfgemeinschaft in den Ortschaften, mehr als wünschenswert. „Wir planen daher erst mal ganz optimistisch, natürlich immer mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen und Regeln, und hoffen, dass es sich nachher auch wirklich umsetzen lässt.“

Ostersonnabend sollen in Isernhagen in drei Orten die Feuer lodern

Diesen Optimismus versprüht auch die Feuerwehr Neuwarmbüchen auf ihrer Internetseite. „In den vergangenen Jahren konnten wir leider kein Osterfeuer ausrichten. Doch dieses Jahr können wir Sie endlich wieder willkommen heißen. Wir freuen uns darauf, zusammen mit Ihnen das Osterfeuer zu entzünden und eine schöne Zeit zu haben“, heißt es dort. Los gehen soll die Sause mit kühlen Getränken und Bratwurst am Ostersonnabend, 16. April, ab 17 Uhr am Festplatz in Neuwarmbüchen.

Eine Stunde später, also ab 18 Uhr, soll es auch in Isernhagen H.B. mit dem Osterfeuer losgehen – die Genehmigung der Gemeinde vorausgesetzt. Und zwar wie immer auf dem Osterfeuerplatz An der Beeke. „Unter welchen Auflagen – ob 2G oder 3G – steht noch nicht fest“, sagt Ortsbrandmeister Tobias Plesse. „Das werden wir kurzfristig bekannt geben.“ Das Problem: Die aktuelle Corona-Verordnung gelte lediglich bis zum 2. April. Wie es zu Ostern mit den Vorschriften aussehe, sei daher noch unklar.

Die Feuerwehr Isernhagen N.B. fasst ebenfalls den Ostersonnabend für die Tradition ins Auge. „Aktuell planen wir, das Osterfeuer stattfinden zu lassen“, heißt es auf der Website der Ortsfeuerwehr. Es soll wie gewohnt auf dem Platz hinter der Buhrschen Stiftung, gegenüber dem Feuerwehrhaus gegen 19 Uhr entzündet werden.

Altwarmbüchen und F.B. planen Feuer für Ostersonntag

Die Feuerwehr Altwarmbüchen plant laut ihrem stellvertretenden Ortsbrandmeister Philipp Suppan das Osterfeuer „wie immer“ für den Ostersonntag, also den 17. April. „Die genauen Auflagen sind uns aber noch nicht bekannt“, sagt auch Suppan. Das Feuer soll auf dem Osterfeuerplatz neben dem Schulcampus am Helleweg gegen 18.30 Uhr angezündet werden. Zur Einstimmung auf den Abend soll der Verkauf von Speisen und Getränken aber bereits um 17 Uhr beginnen.

Ebenfalls am Ostersonntag wird das Osterfeuer in Isernhagen F.B. angezündet. So ist es auch für dieses Jahr geplant: hinter dem Feuerwehrhaus an der Hauptstraße 24 um 19 Uhr.

Im Sinne des Infektionsschutzes: Kein Osterfeuer in Kirchhorst

In Kirchhorst wird es dagegen definitiv kein Osterfeuer geben. „Im Interesse des Infektionsschutzes und zur Sicherstellung unserer Einsatzbereitschaft hat sich das Kommando der Feuerwehr Kirchhorst in diesem Jahr gegen die Durchführung eines Osterfeuers entschieden“, teilt Ortsbrandmeister Arne Zilling auf Nachfrage mit. Die Feuerwehren in Stelle und K.B. haben auch vor Corona nie auf ein Osterfeuer gesetzt – sie feiern eine andere Tradition: das Sonnenwendfeuer im Sommer.