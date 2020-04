Kirchhorst

„Man fragt sich, was in diesen Leuten bloß vorgeht.“ Fast ungläubig denkt Thorsten Kath, Pressesprecher der Ortsfeuerwehr Kirchhorst, an zwei Einsätze zurück, die sich an diesem Wochenende ereigneten. In beiden Fällen brannte es in Waldgebieten. Und zumindest für einen der Brände war ein illegales Lagerfeuer die Ursache.

Rund um ein illegales Lagerfeuer kokelte am Freitagabend ein Stück Waldboden in der Nähe des Kirchhorster Sees. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Kirchhorst

Lagerfeuer als Brandursache

Die erste Alarmierung erfolgte am Freitagabend. Von einem benachbarten Feld aus bemerkte ein Landwirt einen Brand in der Nähe des Kirchhorster Sees. Hinter dem Gewerbegebiet kokelte der Waldboden auf einer Fläche von mehreren Quadratmetern. Mit 19 Einsatzkräften rückten die Feuerwehren aus Kirchhorst und Stelle an. Glück für die Brandbekämpfer: Das Wasser in den Tanks ihrer Fahrzeuge reichte aus, um die Flammen zu löschen. Ansonsten hätten weiten Strecken mit Schläuchen überbrückt werden müssen, um Löschwasser an die Einsatzstelle zu bekommen. Geklärt ist die Ursache für den kleinen Waldbrand bereits. Direkt am Einsatzort entdeckten die Brandbekämpfer die Reste eines illegalen Lagerfeuers.

„Da hätten sich große Waldbrände entwickeln können“

Der nächste Einsatz folgte am Sonnabendmittag. Dieses Mal brannte es in Stelle, in einem Waldstück gleich hinter dem ehemaligen Freizeitpark Kirchhorst. Und wieder waren die Wehren aus Stelle und Kirchhorst im Einsatz. Auch hier kokelten nur wenige Quadratmeter Waldboden. Mit 1600 Litern Wasser fluteten die Feuerwehrleute den Boden und löschten so die Flammen. „Zum Glück wurden beide Feuer sehr frühzeitig entdeckt“, erklärte Kath. „Ansonsten hätten sich daraus weitaus größere Brände entwickeln können.“ Unverständlich bleibt für ihn, wie Leute überhaupt auf die Idee kommen können, im Wald zu grillen oder mit offenen Feuer zu hantieren. „Der Wald ist knochentrocken. Wir haben aktuell die Waldbrandstufe 3 bis 4. Da kann sich ganz schnell ein richtig großer Waldbrand entwickeln.“

Nicht zuletzt die Feuerwehrleute hoffen, dass die Verursacher für die Brände gefunden werden. „Wir ermitteln wegen Brandstiftung“, bestätigte Heike de Boer, Sprecherin der Polizeidirektion Hannover auf Anfrage.

Von Thomas Oberdorfer