Kirchhorst

„Wir haben ,Ja’ gesagt!“ heißt es seit Kurzem auf der Internetseite der Kirchhorster Feuerwehr. Das klingt wie eine Vermählung – und ist es irgendwie auch. Hinter der kleinen Meldung verbirgt sich eine faustdicke Überraschung: Die Freiwilligen Feuerwehren von Kirchhorst und Stelle wollen zu einer gemeinsamen Ortswehr fusionieren, nachdem sie 80 Jahre nebeneinander existierten. Ganz wichtig: Die Aktiven der beiden Wehren haben dem Vorhaben bereits „mit überwältigender Mehrheit zugestimmt“, wie die Steller Ortsbrandmeisterin Sandra Busche und ihr Kirchhorster Kollege Arne Zilling erklären.

So kam es zum Dorf Kirchhorst mit den zwei Feuerwehren

Eigentlich ist es ein Kuriosum. Das 3229 Einwohner zählende Dorf Kirchhorst – Stand 1. Januar 2021 – verfügt seit Jahrzehnten über zwei Ortsfeuerwehren. Entstanden ist dieser eher ungewöhnliche Umstand aus der Geschichte des Ortes. Der bildete sich aus den einstmals eigenständigen Dörfern Groß- und Kirchhorst sowie aus Stelle. 1929 schlossen sich die drei Ortschaften zusammen. Drei Jahre später wurde die Freiwillige Feuerwehr Kirchhorst gegründet. Die Steller Wehr – sie gibt es bereits seit 1912 – blieb aber weiterhin bestehen. Das Dorf mit den zwei Feuerwehren war geboren.

Nun wollen die Kirchhorster und Steller Brandbekämpfer gemeinsam in die Zukunft gehen. Die Idee dazu wurde am Rande einer gemeinsamen Übung im Herbst vergangenen Jahres geboren. „Da haben Sandra und ich uns in die Augen geblickt und gefragt: ,Wollen wir das?“, beschreibt Zilling den Moment, in dem die Idee der gemeinsamen Ortsfeuerwehr geboren wurde. „Und wir haben beide aus fester Überzeugung ,Ja’ gesagt.“ Auch Gemeindebrandmeister Marc Perl war von der Idee sofort angetan.

Aktive Feuerwehrleute stimmen über Fusion ab

Im nächsten Schritt holten die Ortsbrandmeister die aktiven Feuerwehrleute mit ins Boot. Diese stimmten in Umfragen den Plänen zu und haben „damit letztlich die Entscheidung für die Zusammenlegung getroffen“, sagt Busche. „Es gab nur wenige Gegenstimmen.“ Nun geht es darum, die Pläne mit Leben zu füllen. Klar ist, dass die Fusion nicht von heute auf morgen durchgezogen wird. „Das kann ein, zwei oder drei Jahre dauern“, erläutert Zilling. „Vor allem müssen wir zu einer Truppe werden. Dabei kommt es vor allem auf die Kameradschaft an “, sagt Busche. Die soll nun durch gemeinsame Übungsdienste, Grillabende und Ausflüge gestärkt werden. Einsätze fahren die beiden Wehren ohnehin seit Jahren gemeinsam. Brennt es in Kirchhorst, dann rücken beide zu den Einsatzorten aus.

Kirchhorst braucht neues Feuerwehrhaus

Und in noch einem Punkt sind sich die beiden Feuerwehrchefs einig: „Wir können die Wehren nicht einfach zusammenlegen und behalten dann die beiden Standorte bei. So wächst man nicht zusammen“, sagt Busche. „Auf lange Sicht brauchen wir ein neues Feuerwehrhaus.“ Auch dafür gibt es bereits erste Überlegungen. „Wenn die ,Neue Mitte‘ gebaut wird, könnte ein neues Feuerwehrhaus mit geplant werden“, sagt Zilling. Allerdings ist ein solches derzeit vonseiten der Gemeinde noch nicht in Planung.

Eines ist dem Kirchhorster Ortsbrandmeister ganz wichtig. „Der Anstoß zu einer gemeinsamen Truppe kommt aus den Reihen der beiden Ortsfeuerwehren. Da gab und gibt es keine Vorgaben aus der Isernhagener Politik oder Verwaltung.“

Suche nach Nachwuchs ist schwierig

Auslöser für die Überlegungen zum Zusammenlegen der beiden Kirchhorster Wehren war nicht zuletzt eine immer dünner werdende Personaldecke. Die Zahlen der aktiven Mitglieder schrumpfen seit Jahren. Auch wenn immer wieder junge Familien nach Kirchhorst ziehen: Neue „Mitglieder für den Einsatzdienst finden wir dabei nur noch ganz selten. Kaum einer ist bereit, aktiv bei der Feuerwehr mitzumachen“, beschreibt die Ortsbrandmeisterin die Situation. „Viele sagen dann, als passives Mitglied trete ich bei, aber für den aktiven Dienst fehlt mir die Zeit. So kann man aber keine Brände löschen.“

Wer künftig die neue Kirchhorster Feuerwehr leiten soll, darüber indessen haben sich Busche und Zilling noch keine Gedanken gemacht. „Da werden wir gemeinsam eine gute Lösung finden“, sind die Ortsbrandmeisterin und der Ortsbrandmeister sicher. „Aber das hat noch Zeit, wichtiger ist jetzt, dass die Truppe zusammenwächst.“

Von Thomas Oberdorfer