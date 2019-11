Neuwarmbüchen

„Wenn ich das Abzeichen schaffe, bekomme ich von Mama 5 Euro“, sagt der zehnjährige Mats aus Altwarmbüchen. Zusammen mit 24 anderen Jungen und Mädchen aus den Jugendfeuerwehren stellt er sich am Sonnabend der Prüfung für die Jugendflamme am Feuerwehrhaus in Neuwarmbüchen. „Das Jugendflamme-Abzeichen bei der Jugendfeuerwehr ist vergleichbar mit den Schwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold“, erklärt Ann-Kathrin Gawert von der Jugendfeuerwehr Isernhagen. „Die Jugendflamme 1 können Kinder ab zehn Jahren ablegen. Die Jugendflamme 2, die darauf aufbaut, können Jugendliche ab 13 Jahren erlangen.“

Knoten binden, Verteiler erklären und Schläuche rollen

Doch bevor es die begehrten Abzeichen gibt, muss erst einmal ein umfangreiches Prüfungsprogramm abgearbeitet werden. Fünf Kategorien umfasst der Anforderungskatalog für die Jugendflamme 1. Geprüft wird, ob man einen Notruf richtig absetzen kann und die verschiedenen Knoten der Feuerwehr beherrscht. Außerdem müssen die Kandidaten in der Lage sein, einen Verteiler und seine Funktionsweisen korrekt zu beschreiben, ein Hydrantenschild zu deuten und einen C-Schlauch sauber aus- und wieder einzurollen. Um die Jugendflamme 2 zu erlangen, müssen die Teilnehmer einen Staffellauf absolvieren, Verkehrssicherung und Gerätekunde beherrschen sowie ein Standrohr setzen und einen Wasserwerfer aufbauen können.

Feuerwehr : Gemeinschaft leben und anderen helfen

Die zwölfjährige Sarah aus Altwarmbüchen zeigt die Knoten, die sie beherrscht: Zimmerstich, Schotenstich, Kreuzknoten und Mastwurf – alles klappt auf Anhieb. „Ich habe mit einer Leine von meinem Vater immer zu Hause geübt“, sagt sie. Zur Feuerwehr kam sie durch ihre Freundin. „Die sagte: Das ist ganz toll da! So bin ich mal mitgegangen“, erzählt Sarah. Seit knapp einem Jahr ist Sarah dabei, hat neben den Gruppenabenden schon verschiedene Ausflüge mit der Jugendfeuerwehr mitgemacht. „Ich war beim Herbstlager in Otterndorf und bei der Sommerfreizeit in Potzwenden mit dabei. Das war immer sehr schön“, sagt sie.

An der Feuerwehr gefällt Sarah die gute Gemeinschaft. „Wir helfen uns alle gegenseitig“, sagt die Zwölfjährige. Doch auch der Umgang mit Technik macht ihr Spaß. Und die Möglichkeit, Menschen aus Not zu retten, motiviert sie. Sie kann sich sogar vorstellen, einmal den Beruf der Feuerwehrfrau auszuüben. Ihr Vorbild ist ihr großer Bruder, der bei der Feuerwehr in Garbsen tätig ist.

Berufsziel Feuerwehrmann – oder Fußballer

„Ich möchte auch Feuerwehrmann werden“, sagt der zehnjährige Mats. „Oder Fußballer.“ Seit Juli ist er Mitglied der Jugendfeuerwehr – und hat bereits viel gelernt. Ein Hydrantenschild erklärt er fachgerecht. Er weiß: „Diese Zahl nennt den Durchmesser des Rohres und diese Zahlen sagen, wie weit ich nach rechts und geradeaus gehen muss.“ Das Auswerfen des Schlauchs bereitet ihm noch etwas Mühe. Irgendwie rollt dieser immer quer durch den Raum anstatt geradeaus. Doch das Aufrollen klappt schon besser, auch wenn es sichtlich schwer für ihn ist, das Gewicht des Schlauchs zu halten. Doch Mats hat das Feuerwehrblut in den Adern fließen. Sowohl seine Eltern als auch sein großer Bruder Luis (15) sind in der Feuerwehr aktiv.

Nach dem Prüfungsstress gibt es Hotdogs

An der nächsten Station erklärt Sarah den Verteiler. „Was kann man an der Mitte anschließen?“, fragt Prüfer Janes Fahron (19), stellvertretender Jugendwart in Isernhagen F.B./K.B. „Ein Sonderrohr“, weiß Sarah. „Was kann das sein?“, hakt Fahron nach. „Ein B- oder ein C-Schlauch.“ Auch, dass die Ventile nie ganz geschlossen werden dürfen, weiß Sarah und nennt auch den Grund: „Sonst können die Gummidichtungen verkleben und kaputt gehen.“

„Sehr gut gemacht!“, loben die Prüfer Sarah und Mats. Sie sind sichtlich froh, als sie alle Prüfungsstationen absolviert haben und freuen sich auf die Hotdogs, die es zur Belohnung im Feuerwehrhaus gibt.

Zur Galerie 13 Jungen und Mädchen legten die Prüfung zur Jugendflamme 1 ab, 12 zur Jugendflamme 2. Dazu mussten sie Fachkenntnis unter Beweis stellen und am praktischen Beispiel demonstrieren.

Von Gabriele Gerner