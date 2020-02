Isernhagen F.B

Vielen dürfte es noch aus ihrer Kindheit bekannt sein: das Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ des dänischen Autoren Hans Christian Andersen. Die amüsante Geschichte handelt von menschlicher Eitelkeit, der Angst vor der Wahrheit, von Torheit und Naivität, aber auch von der Weisheit und Gradlinigkeit eines kleinen Jungen. Das Figurentheater Marmelock hat das historische Märchen aktuell interpretiert in Szene gesetzt und präsentiert es im Rahmen der Reihe „NachtKaffee“ im KulturKaffee Rautenkranz.

Noch sind Plätze frei

Für die Aufführung „Des Kaisers neue Kleider“ am Donnerstag, 27. Februar, gibt es noch freie Plätze. Das Stück beginnt um 20 Uhr auf dem Isernhagenhof an der Hauptstraße 68. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Gäste haben vor der Aufführung die Möglichkeit, sich im KulturKaffee Rautenkranz kulinarisch auf den Abend einzustimmen. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 12 Euro, Kinder bis zwölf Jahre zahlen 8 Euro. An der Abendkasse kosten Tickets dann 15 Euro, für Kinder 12 Euro. Voranmeldungen und Reservierungen sind möglich unter Telefon (05139) 9789050 und (0172) 4341092 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de.

Von Gabriele Gerner