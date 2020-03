Isernhagen F.B

In den Urlaub fahren, die Familie besuchen oder einfach nur den Wocheneinkauf erledigen: Viele Ältere möchten auch im hohen Alter mobil bleiben. Um sie dabei zu unterstützen, bietet die Landesverkehrswacht Niedersachsen Senioren den Kurs Fit im Auto an. Senioren aus Isernhagen haben am Donnerstag, 26. März, die Gelegenheit, an dem bundesweit einmaligen Programm teilzunehmen. In der Zeit von 9 bis 14 Uhr können sie dann aber nicht nur unverbindlich ihre Fahrtauglichkeit testen.

Senioren üben Theorie und Praxis

Außer der Praxis im Straßenverkehr erwartet die Teilnehmer auch ein Theorieteil. In diesem erfahren die Senioren, was es für technische Neuerungen und Änderungen in der Straßenverkehrsordnung gibt. Zudem erhalten sie Tipps für schwierige Verkehrssituationen. Auf dem Übungsplatz können sie dann mit dem eigenen Auto unter anderem das richtige Bremsen, das Einparken sowie das Wenden und Rangieren trainieren. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, die Reaktionsfähigkeit bei einer Slalomfahrt zu testen.

Doch auch Übungen im Straßenverkehr stehen an. Mit einem Fahrschulwagen und in Begleitung eines Fahrlehrers trainieren die Senioren Aufgaben, bei denen manche ältere Fahrer Schwierigkeiten haben. Mit professioneller Begleitung können kleine Fehler, die sich mit den Jahren eingeschlichen haben, leicht korrigiert werden. Zudem erfahren die Teilnehmer, worin sie sicher sind, was sie noch üben sollten und worauf sie besonders achten müssen.

Seminar richtet sich an Personen ab 65 Jahren

Das Fahrtraining organisiert die Landesverkehrswacht Niedersachsen in Kooperation unter anderem mit dem Fahrlehrerverband Niedersachsen, der Polizei und den Ministerien für Verkehr und Inneres. Die Region Hannover fördert das Programm mit 10.000 Euro. Das Seminar Fit im Auto richtet sich dabei an alle Personen ab 65 Jahren. Die Teilnehmer zahlen dafür 40 Euro. Anmeldungen nimmt Helga Kunath unter Telefon (05109) 513947 und per E-Mail an kunath.ronnenberg@t-online.de entgegen. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.fit-im-auto.de.

