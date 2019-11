Ob Babyborn-Kleid, Leserabe-Buch oder Playmobil-Zirkus: Spielzeuge jeglicher Art wechselten am Sonntag beim Spielzeug-Flohmarkt in der Grundschule Altwarmbüchen in Isernhagen den Besitzer. Die Käufer freuten sich über gut erhaltene Schnäppchen – und der Förderverein über Einnahmen, die den Schülern zugutekommen.