In Sicherheit leben und studieren können – dieser Wunsch veranlasste Mohamed Khatib, seine syrische Heimat zu verlassen. Er hatte gerade sein Abitur bestanden und mit dem Maschinenbaustudium in Aleppo begonnen. Da wurde die Situation immer gefährlicher. Heute, fünf Jahre nach seiner Ankunft in Deutschland, studiert er an der Leibniz-Universität in Hannover. Geholfen haben ihm auf diesem schweren Weg auch die Ehrenamtlichen des Helfernetzwerks Isernhagen.

„Ich war es gewohnt, dass ich auf dem Weg von Idlib zur Uni nach Aleppo zahlreiche Checkpoints passieren musste und mir manchmal der Durchgang verwehrt wurde“, erzählt der 30-Jährige. Eines Tages wurde sein Vater festgenommen und im Gefängnis gefoltert – eine Katastrophe für die ganze Familie. Der Vater kam wieder frei und erhielt die Möglichkeit, nach Australien auszureisen – allerdings ohne die Angehörigen. Die entschieden im Jahr 2013, dass Sohn Mohamed nach Europa fliehen solle. Zu groß war die Gefahr für ihn, zum Militär eingezogen und zum Kämpfen gezwungen zu werden.

Syrer sind in jordanischen Läden nicht erwünscht

„Die Grenze zum Libanon war bereits zu. Lediglich die Türkei war für Flüchtlinge offen. So ging ich dort hin“, schildert Khatib. Aber wie sollte sich der Abiturient über Wasser halten? „Ich bin kein Handwerker, sondern habe nur Kenntnisse in der Landwirtschaft und am Computer.“ Deshalb versuchte er sein Glück in Jordanien, wo er viele Angehörige hat. Doch auch dort fand er keine Beschäftigung. „An den Läden dort stehen überall Schilder mit dem Satz ,Wir stellen keine Syrer ein‘.“

Nach drei Monaten reiste er wieder zurück in die Türkei und überlegte, wie es weitergehen könne. „Man weiß nie, welches die richtige Entscheidung ist“, so Khatib. „Lohnt es sich, viel Geld in die Flucht zu stecken? Ist die Lage in Syrien bald wieder friedlich, sodass man zurückgehen kann?“ Irgendwann müsse man sich entscheiden. „Denn die Zeit auf der Flucht vergeht schnell. Und in der Zeit kommt man im Leben nicht voran. Alles, was ich wollte, war, endlich wieder studieren.“

Mit fünf anderen Männern in einer Wohnung in Kirchhorst

Im Januar 2015 nahm Khatib ein Schiff nach Italien und bestieg einen Zug nach München. Dort beantragte er Asyl, mittlerweile ist er anerkannt. Er wurde der Gemeinde Isernhagen zugeteilt und bekam ein Zimmer in einer Wohnung mit fünf anderen geflüchteten Männern in Kirchhorst. „Einer kam aus Pakistan, der Rest aus Syrien“, erzählt Khatib. Sie kochten zusammen und gaben sich Tipps zur neuen Heimat. Mehr passierte erst einmal nicht. „Auf einen Sprachkurs musste ich lange warten. Und das Gymnasium durfte ich auch nicht besuchen. Gern hätte ich dort einfach nur im Mathematikunterricht gesessen und zugehört, um Begriffe zu lernen und mein Wissen aufzufrischen.“

Mohamed Khatib : „Ich dachte, diese Sprache lerne ich nie!“

Barbara Schindewolf-Lensch vom Helfernetzwerk Isernhagen gab ihm den Tipp, sich als Gasthörer an der Uni einzuschreiben. „Viele Monate lang besuchte ich Vorlesungen. Das war toll“, sagt Khatib mit strahlenden Augen. Parallel dazu brachten ihm Inge Busch sowie Beate und Werner Feuge in vielen Übungsstunden Deutsch bei. „In den ersten Monaten dachte ich, diese Sprache lerne ich nie!“, sagt der 30-Jährige rückblickend. Doch mit viel Fleiß schaffte er die ersten Sprachprüfungen.

Die Kündigung war sein Glück

Groß war die Enttäuschung, als ihn die Uni trotzdem nicht annahm: Zum Studieren muss man den anspruchsvolleren C1-Test bestehen. „Da suchte ich mir erst mal einen Job“, sagt Khatib. Drei Monate arbeitete er bei DHL. „Dann kündigten sie mir. Das war mein Glück“, sagt der Syrer lachend, „sonst hätte ich nie mit dem Studieren begonnen.“ Ein Dreivierteljahr lang büffelte er intensiv Vokabeln, Grammatik und Redewendungen – und erlangte am Ende das begehrte C1-Zertifikat. Im Oktober 2016, keine zwei Jahre nach seiner Ankunft in Deutschland, nahm er das Studium der Mechatronik an der Leibniz-Universität auf.

Inzwischen studiert Khatib im siebten Semester. Sein Aufenthaltsstatus ist gesichert. Er hat bereits als Werkstudent bei VW gearbeitet und ein Vorpraktikum bei Troester Gummiverarbeitung absolviert. Seine Wochentage sind gefüllt mit dem Studium, sonnabends arbeitet er wieder bei DHL. Sein Leben bestreitet der Student mithilfe von Wohngeld und dem Minijob. Seine Mutter, die inzwischen in Richtung der syrisch-türkischen Grenze geflohen ist, unterstützt er finanziell.

Mohamed Khatib : „Man kann kein Bier mit uns trinken“

Freundschaften pflegt er eher zu ausländischen Kommilitonen. „Es ist schwer, mit Deutschen in Kontakt zu kommen“, sagt er bedauernd. „Doch ich verstehe auch, dass es schwierig ist mit uns Moslems. Die Deutschen können kein Bier mit uns trinken und keine Bratwurst mit uns grillen.“

Dennoch schätzt er seine neue Heimat. „Das Schützenfest in Hannover hat mir gut gefallen.“ Auch Helgoland und Cuxhaven fand er toll. Wenn er mit dem Studium fertig ist, möchte er mehr von Deutschland entdecken. „Aber noch liegen zehn Klausuren und die Abschlussarbeit vor mir. Dann habe ich meinen Bachelor.“ Wie stets, wenn ihm das Leben einiges abverlangt, sagt sich Khatib: „Man sollte sich immer ein Ziel setzen.“

